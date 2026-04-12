방위사업청·외교부, 중남미서 K방산 홍보 활동 진행

정부가 민·관 방산 협력 사절단을 중남미에 보내 K방산 홍보를 진행했다.

12일 방위사업청에 따르면, 사절단은 6∼10일 칠레와 브라질을 방문해 항공우주국제전시회(FIDAE) 참석 및 K-방산 포럼 개최 등 다양한 활동을 전개했다. 사절단엔 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 한국방위산업진흥회, 국방기술진흥연구소와 HD현대중공업, 한국항공우주산업(KAI), 한화오션 등 주요 기업 7개 사가 포함됐다.

방산협력 사절단이 브라질 육군참모총장(프란시스코 움베토 몬테네그로 주니어, 왼쪽에서 4번째)와 만나 양국이 협력할 수 있는 방산 분야를 논의하고 있다. 방위사업청 제공

사절단은 6∼7일 FIDAE의 한국 국방홍보 리셉션에 참석, 중남미 방산 관계자들과 협력 체계를 강화했다. 또 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령의 한국관 방문을 맞이하기도 했다. 앞서 개최된 중남미 방산수출협의회에선 정부 관계자 및 코트라 무역관, 국방무관과 중남미 방산시장 동향과 수출 확대 방안을 논의했으며, 기업 간담회에선 중남미 시장 진출을 희망하는 우리 기업들의 건의 사항을 청취했다. 또 칠레 국방 고위 관계자를 면담해 양국 방산 협력 확대 방안을 논의했다.

9∼10일에는 브라질을 방문해 국방 분야 주요 고위급 인사와의 면담 및 K-방산 포럼을 진행했다. 지난 2월 말 한-브라질 정상회담에서 양국 관계가 전략적 동반자 관계로 격상된 점을 한 번 더 확인, 양국 방산 협력을 한 단계 더 발전시키는 계기를 마련했다.

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