일회용컵 하나 줄이면 폐플라스틱 10%↓…9대 실천 수칙은

중동 전쟁 여파로 플라스틱의 원료인 석유 및 나프타의 수급 불안정이 이어지면서 정부가 ‘플라스틱 줄이기’ 9대 실천 수칙을 공개하고 참여를 독려했다.

기후에너지환경부는 내일(13일)부터 플라스틱 소비를 줄이기 위한 실천서약 운동을 대대적으로 추진한다고 12일 밝혔다. 석유·나프타 수급 불안정에 대비해 플라스틱 의존도를 재점검하고 근본적인 소비를 줄인다는 취지다.

카페디저트페어에서 참관객들이 전시장을 둘러보고 있다. 연합뉴스

전 국민이 매일 일회용컵 1개 만큼의 플라스틱을 줄이면 매년 가정에서 발생하는 약 383만t(2023년 기준) 폐플라스틱의 10%를 줄일 수 있다.

이에 기후부는 일상에서 플라스틱 소비를 줄일 수 있는 9대 실천 수칙을 알렸다.

먼저 일회용컵 대신 다회용컵(텀블러)을 사용하고, 장 볼 때는 장바구니를 사용해달라고 당부했다. 또 다회용 택배를 이용하고, 배달을 시킬 때는 다회용기나 방문 포장을 이용해달라고 부탁했다.

빨대나 일회용 수저 등은 사용을 지양하고 불필요한 비닐은 최대한 줄일 수 있도록 노력해야 한다. 상품을 구매할 때 비닐 등 일회용 포장재를 사용하지 않는 ‘제로웨이스트’ 매장을 사용하고, 재생원료를 사용해 만든 제품을 구매하는 것도 중요하다. 정부는 제품을 사용한 후에는 분리배출에도 각별히 신경을 써달라고 부탁했다.

기후부는 전국 3437곳에 달하는 ‘일회용품 줄여가게’와도 협력해 디회용컵 사용, 일회용 수저 및 빨대 안 받기 등으로 소비자가 플라스틱 감량을 실천하도록 독려할 예정이다. 일회용품 줄여가게는 일회용품 사용을 줄이는 캠페인에 자발적으로 참여한 카페, 식당, 집단급식소 등을 말한다.

국민, 공공기관, 기업 등은 ‘자원순환 실천 플랫폼’에서 9대 실천 수칙에 참여할 것을 서약하고 실천 인증 사진을 게재할 수 있다. 국민을 대상으로 매달 소정의 경품도 제공한다.

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