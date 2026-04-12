“차 버리고 KTX 타고 시골 간다”… ℓ당 2000원에 멈춘 자동차

올해 1분기 국내에서 열차에 탑승한 승객이 4200만명을 넘어 역대 1분기 기준 최대를 기록했다. 국민 5명 중 4명 이상이 열차를 이용한 셈이다. 지난 1년 사이 KTX, SRT 열차의 운행이 늘어난 데다 중동 전쟁으로 인한 고유가영향으로 승용차 이용 수요가 일부 전환된 영향이라는 분석이 나온다.



서울 용산구 서울역 승강장에서 승객들이 KTX에 탑승하고 있다. 오른쪽은 주차장에 빼곡히 주차된 차량 모습. 뉴시스, 클립아트코리아

12일 한국철도공사(코레일)와 SRT 운영사 에스알(SR)에 따르면 1분기에 KTX, SRT, KTX-이음(준고속열차), ITX-새마을·무궁화호 등 일반열차를 이용한 승객은 총 4211만명으로 집계됐다. 기존 최대 기록이었던 지난해 1분기(4125만명)보다 2.1% 늘었다.

고속열차인 KTX는 올해 1분기 2039만명이 이용해 1분기 기준 처음 2000만 명을 넘겼다. 작년 동기보다 2.8% 증가하면서 2004년 KTX 개통 이래 역대 1분기 기준 최대다. SRT는 616만명이 이용해 전년 동기보다 0.6% 증가했다.

KTX-이음 승객은 280만명으로 지난해 동기와 비교해 23.5%가 늘었다.

코레일은 지난해 말 KTX-이음이 동해선 강릉∼부전 구간에서 하루 6회 운행을 시작했다. 중앙선에서도 하루 6회에서 18회로 운행이 늘어난 영향 등으로 승객이 증가했다.

KTX와 KTX-이음 열차가 정차하는 역은 2023년 69곳에서 현재 86곳(8개 노선)으로 늘어났다. 이들 역이 위치한 시·군은 60곳으로, 인구의 63.6%인 약 3250만 명이 거주하고 있다고 코레일은 밝혔다.

일반열차 승객은 올해 1분기 1276만명으로 작년 동기보다 2% 감소했다. 일반열차 승객은 2019년 1분기에는 1668만명에 달했으나 2021년 KTX-이음 운행 시작과 노후 열차 폐차 영향 등으로 점차 줄어드는 추세다.

올해 1분기 전체 열차 승객 증가세는 중동 전쟁에 따른 고유가 및 에너지 위기 상황에서 자가용 운행이 줄어들고 대중교통 이용이 늘어난 점과도 연관이 있다는 해석이 나온다.

이진우 한국과학기술원(KAIST) 교수는 “유가가 높아지면서 자가용을 모는 데 드는 비용이 커졌고, 공공과 민간 영역에서 승용차 5부제 등의 운행 제약이 도입된 영향으로 KTX를 비롯한 열차로 도시 간 자가용 수요가 이동한 것으로 보인다”고 말했다.

한편 국내 주유소 기름값이 연일 상승 곡선을 그리고 있다. 특히 서울 지역 휘발유 평균 가격이 ℓ당 2000원 선을 넘어서며 고유가 부담이 가중되는 모습이다.

유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발윳값은 ℓ당 1992.27원으로 전날보다 0.73원 올랐다. 같은 시각 경유 가격은 0.6원 상승한 1985.8원을 나타냈다.

서울 평균 휘발유 가격은 ℓ당 2024.35원으로 전날보다 0.12원 올랐고, 경유 가격은 2009.8원으로 집계됐다. 서울 평균 휘발유값은 이달 7일 2002.79원으로 2000원대에 진입한 뒤 엿새째 2000원대를 유지하고 있다.

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