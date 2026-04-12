피아노맨, 12일 2년 열애 끝 비공개 결혼…"더 좋은 음악으로 보답"

가수 피아노맨(김세정)이 결혼한다.

피아노맨은 12일 서울 강남의 한 예식장에서 2년간 교제해온 비연예인 여자친구와 결혼식을 올린다.

피아노맨은 지인의 소개로 예비 신부를 만나 연인으로 발전했으며, 2년간의 교제 끝에 결혼이라는 결실을 맺게 됐다.

결혼식은 양가 가족과 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행된다.

피아노맨은 지난 9일 소셜미디어를 통해 "인생을 함께 걸어가고 싶은 사람을 만나 결혼을 하게 됐다. 좋은 날에도, 힘든 날에도 서로의 편이 되어주며 살아가려 한다"고 결혼 소감을 전했다.

이어 "한 가정의 가장으로서 더 책임감 있는 모습으로 살아가고 피아노맨으로서 더 좋은 음악으로 보답하겠다"고 했다.

2016년 데뷔한 피아노맨은 '사랑한다는 말로는', '혜화동 거리에서' 등을 불렀다. 지난해 2월에는 가수 박재정과 함께한 듀엣곡 '비가'를 발표했다.

예비 신부에게서 받은 영감을 바탕으로 한 신곡을 곧 낸다.

<뉴시스>

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