에바, 21년 만 한국 국적 취득…"선서하고 애국가 불러"

영국 출신 방송인 에바 포비엘이 대한민국 국적을 취득했다.

11일 유튜브 채널 '파비양반'에는 '한국 생활 20년 만에 내린 결단은?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

에바. 사진=SNS 캡처

영상에서 에바는 귀화 시험에 합격해 대한민국 국민이 됐다고 밝혔다.

그는 지난해 4월 귀화 면접 심사에 합격했다며 "아직 주민등록증이 나오지 않았다. 3주 뒤에 신청할 수 있고 거기서부터 여권을 신청할 수 있다"고 말했다.

이어 "50-~60명이 모여서 출입국 관리소 가서 수여식을 하는데 울컥했다. 진짜 눈물 날 것 같았다. 국민선서도 하고 애국가도 같이 부르고 축하한다면서 국적증서를 주셨다"고 회상했다.

파비앙이 "인생 2막을 맞은 기분이 어떻냐"고 묻자, 에바는 "한 인생이지만 여러 인생을 살아가고 있는 느낌이다. 어릴 때 일본에서 살다가 중학생 때 영국에서 새로운 삶을 살았고, 또 한국에 와서 방송이라는 완전히 새로운 인생과 엄마로 살고 있다"고 답했다.

그러면서 "한국에서 20년 됐으니까 성인이 된 느낌이었다. 그래서 한국 사람으로 살아가도 되지 않을까 생각했다"고 했다.

특히 "방송에서 외국인으로 섭외했는데 불러도 할 얘기가 없었다. 떠난 지 너무 오래돼서 인터넷으로 찾아보고 가야 했다"고 했다.

에바는 "저도 새 인생이 기대된다. 새로운 도전도 하고 싶다. 대한민국 국민으로서 받아주셨으면 좋겠다"고 바랐다.

에바 포비엘은 영국인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어났다. 그는 2005년 한국으로 유학 온 뒤 2016년 KBS 2TV '미녀들의 수다'에 출연해 얼굴을 알렸다. 2010년 한국인과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

<뉴시스>

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