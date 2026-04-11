李 대통령, 이스라엘 반발에 “반인권적 행동 되돌아볼 만한데 실망”

이재명 대통령이 이스라엘 외무부가 자신의 발언에 반발한 데 대해 반박하며 “끊임없는 반인권적∙반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인 지적을 되돌아볼 만도 한데 실망이다”라고 비판했다.

이 대통령은 11일 엑스(X∙옛 트위터)에 이스라엘 외무부가 전날 자신의 발언에 반발했다는 내용의 기사를 링크하면서 “아무 잘못 없는 우리 국민들께서 뜬금없이 겪고 있는 이 엄청난 고통과 국가적 어려움을 지켜보는 마음이 매우 불편하다”고 밝혔다. 이 대통령은 “내가 아프면 타인도 그만큼 아프다. 나의 필요 때문에 누군가 고통받으면 미안한 것이 인지상정”이라며 “보편적 인권과 대한민국의 국익을 위해 할 수 있는 일을 더 열심히 찾아봐야겠다”고 덧붙였다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 민주노총 초청 간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 전날 엑스에 이스라엘 방위군(IDF)이 팔레스타인 아동을 고문한 뒤 옥상에서 떨어뜨렸다고 주장하는 영상을 공유하고 “유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다”며 “어떤 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 한다”고 비판한 바 있다. 해당 영상은 2024년 9월 IDF가 팔레스타인인 시신을 떨어뜨리는 장면이 촬영된 것이다. 이 대통령은 이후 해당 사건이 현 시점 발생한 것이 아니라는 지적이 나오자 추가로 글을 올려 “어떤 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 하며 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다. 인권은 최후의 보루이자 무엇과도 바꿀 수 없는 가치”라며 입장을 굽히지 않았다.

이에 이스라엘 외무부는 이날 오전 공식 엑스 계정을 통해 “이 대통령이 홀로코스트 추모일을 앞두고 유대인 학살을 경시하는 발언을 했다. 받아들일 수 없고 강력히 규탄받아야 한다”고 이 대통령을 비판했다. 또 “게시하기 전에 (사실관계를) 확인하는 게 바람직하다. (해당 사건은) 테러리스트 상대 작전 중 발생했다. 2년 전 철저히 조사됐고 조치됐다. 우리는 이 대통령으로부터 최근 이란과 헤즈볼라가 이스라엘 시민들에게 가한 테러에 대해 어떤 말도 듣지 못했다”고 지적했다.

외교부도 이날 공식 엑스를 통해 이스라엘에 유감을 밝혔다. 외교부는 이스라엘 외무부의 규탄 성명에 대해 “이스라엘 외무부가 대통령께서 특정 사안에 대한 의견이 아닌 보편적 인권에 대한 신념을 표명한 글의 의도를 잘못 이해하고 이를 반박한 것에 대해 유감스럽게 생각한다”며 “정부는 이스라엘이 지적한 테러를 포함해 모든 형태의 폭력과 반인권적 행태를 단호히 반대하며, 국제인도법과 인권은 예외 없이 준수돼야 한다는 점을 일관되게 견지해왔다”고 했다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 민주노총 초청 간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

반면 야권은 이 대통령을 비판했다. 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 페이스북을 통해 “민감한 중동전쟁 상황에 대통령이 이스라엘 정부와 외교 충돌을 이어가는 것이 과연 우리 국익에 도움이 되느냐”며 “아무리 옳은 말이라도 적절한 시기와 장소, 방법이 있는 법”이라고 지적했다. 송 원내대표는 또 “엄연히 2년 전 영상을 최근 영상처럼 호도하며 사실관계가 틀린 가짜뉴스를 대통령이 확인 없이 SNS에 직접 공유하면서 발생한 일이다. 현명한 수습이 필요한 상황”이라며 “타국 정부와 불필요한 감정적 갈등을 멈추고 지혜로운 외교적 수습을 당부드린다. 대통령이 검토 없이 작성하는 즉흥적 포스팅을 중단할 것을 촉구한다”고 덧붙였다.

이준석 개혁신당 대표도 페이스북을 통해 “시점과 내용이 다른 영상을 갖고 이스라엘을 급비난한 이 대통령에 대해 이스라엘 외무부가 직접 반박을 올렸다”며 “애초에 대통령이 이것을 목적했다면 모를까, 외교적으로 대한민국이 크게 얻을 것이 없는 상황이 돼 버렸다”고 비판했다. 이 대표는 이 대통령의 화법ㅇ르 지적하면서 “‘XX가 사실이라면 문제다’라는 것은 사인이 명예훼손 고소를 피하기 위해 다는 전제조건의 화법이다. 대한민국 대통령은 어떤 경우에도 그런 화법을 쓰면 안 되는 엄중한 자리”라며 “이번 사태가 어떻게 진척된 것인지 잘 점검해 외교적으로 늦지 않게 바로 잡고 대통령의 온라인 소통 방식을 고칠 필요가 있다”고 촉구했다.

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