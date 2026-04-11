정부, 26.2조 '전쟁 추경' 국무회의 의결…소득하위 70% 지원

중동 전쟁에 따른 민생 피해를 지원할 26조2천억원 규모의 추가경정예산안이 11일 국무회의를 통과했다.



정부는 이날 오전 김민석 국무총리 주재로 정부서울청사에서 임시 국무회의를 열고 전날 국회를 통과한 추경안을 심의·의결했다.

김민석 국무총리가 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 임시국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이에 따라 소득 기준 하위 70%에 해당하는 3천256만명에게 1인당 최소 10만원에서 최대 60만원의 '고유가 피해 지원금'이 지급될 예정이다. 이 사업에 배정된 예산은 4조 8천억원이다.



정부는 기초수급자·차상위 가구에 이번 달 중 1차로 지원금을 지급하고, 소득 하위 70% 대상 지원금도 관계부처 태스크포스(TF)의 선별 작업을 거쳐 가급적 신속히 집행하겠다는 방침이다.

추경안에는 에너지 수급 위기에 대응하기 위한 석유 최고가격제 지원 예산 4조2천억원이 포함됐다.

(서울=뉴스1) 구윤성 기자 = 김민석 국무총리가 11일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 임시국무회의를 주재하고 있다. 2026.4.11/뉴스1

김민석 국무총리가 11일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 임시국무회의를 주재하고 있다.

이 밖에 대중 교통비 환급 서비스인 K-패스를 한시적으로 50% 할인하기 위한 예산, 나프타(납사) 수입단가 차액 지원 등 수급 위기 극복을 위한 예산도 편성됐다.



농림·어업인에게 유가 연동 보조금을 지급하고 연안 여객선의 유류비 부담을 완화하기 위한 지원 예산도 있다.



이번 추경안은 이재명 정부 출범 후 두 번째다. 추경안은 중동 전쟁이 장기화하면서 민생경제 위기에 대응하기 위해 지난달 31일 국회에 제출됐으며, 여야 합의로 전날 밤 국회 본회의에서 의결됐다.

<연합>

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