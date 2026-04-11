미국 “장난치지 마라” VS 이란 “선결 조건 먼저”…오늘 첫 종전협상

2주간 휴전에 돌입한 미국과 이란이 11일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 종전을 위한 첫 협상이 열린다. 이란 측 고위급 협상단은 도착한 것으로 전해진 가운데 호르무즈 해협이 개방되며 국제적 에너지 위기의 돌파구가 마련될지 전 세계가 집중하고 있다.

JD 밴스 미국 부통령(왼쪽), 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의장. AP·AFP연합뉴스

JD 밴스 부통령을 단장으로 하는 미국 대표단이 이슬라마바드로 떠난 가운데 협상 시간은 아직 공지되지 않은 상황이다. 미국 대표단에는 트럼프의 대통령 맏사위인 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 중동특사 등이 포함됐다.

모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 이끄는 협상 대표단은 이슬라마바드에 도착했다. 이란 대표단에는 아바스 아라그치 외무장관, 알리 아크바르 아흐마디안 국가안보최고위원회(SNSC) 사무총장, 압돌나세르 헴마티 중앙은행 총재를 비롯한 주요 국회의원들도 대거 동행했다.

호르무즈해협 근처 걸프만의 화물선들 모습. 로이터연합뉴스.

협상장에 앉기 전부터 미국과 이란은 우위를 점하기 위한 기싸움에 돌입했다.

밴스 부통령은 파키스탄으로 향하는 전용기에 탑승하면서 긍정적 협상을 기대한다면서도 ‘장난치지 말라’는 경고를 공개적으로 보냈다. 트럼프 대통령도 밴스 부통령의 출발에 맞춰 협상이 타결되지 않으면 공격을 강화하겠다는 메시지를 내며 이란을 압박하고 있다.

갈리바프 의장도 밴스 부통령 전용기가 이륙한 후 엑스에 글을 올려 레바논 휴전과 이란 동결자산 해제를 협상 개최의 선결 조건으로 내세웠다.

예정된 대로 11일 중 협상이 열리면 산적한 중대 쟁점을 놓고 강도 높은 샅바 싸움이 시작된다.

최대 쟁점은 무엇보다 호르무즈 해협 개방이다. 휴전 2주간 호르무즈 해협을 개방한다는 합의에도 불구하고 이란은 하루 통행량을 제한하는 한편 통행료 징수를 구체화하며 통제권을 놓지 않으려 하고 있다.

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