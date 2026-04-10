“쿵 소리 듣고 가보니”…양주 3살 아이 의식불명, 20대 부모 긴급체포

경기 양주시에서 3살 아이가 의식을 잃은 채 발견됐다. 아이는 병원으로 옮겨져 뇌 수술을 받았으나 현재 위중한 상태다. 경찰은 아동학대 여부를 수사 중이며, 과거에도 학대 의심 신고가 있었던 것으로 파악됐다.

경찰 로고. 뉴시스

10일 경찰과 소방 당국에 따르면 전날 오후 6시44분쯤 양주시 옥정동의 한 가정집에서 “아이가 울고 경련을 한다”는 내용의 119 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 구급대가 확인했을 당시 A군은 자발 호흡은 있었지만 의식이 없는 상태였다. A군은 곧바로 의정부시 소재 병원으로 이송됐다.

당시 보호자는 구급대원에게 “쿵 하는 소리를 듣고 가보니 아이가 경련을 일으키고 있었다”고 설명한 것으로 알려졌다. 이송 당시 턱 부위에 멍이 있었으나, 외관상 뚜렷한 두부 손상은 확인되지 않았다고 소방 당국은 전했다.

이후 A군을 진료하던 병원 측은 이날 오후 9시30분쯤 “아동학대가 의심되고 머리에 외상이 있다”며 112에 신고했다.

A군은 병원에서 뇌 수술을 받았으나 현재까지 의식을 회복하지 못한 채 위중한 상태다.

경찰은 병원 소견과 보호자 진술, 기존 신고 이력 등을 종합해 아동학대 혐의 가능성이 있다고 보고 같은 날 오후 11시쯤 20대 친부와 친모를 응급실에서 긴급체포했다. 이후 조사 과정에서 친모는 A군의 치료 경과와 현재까지 드러난 정황 등을 고려해 다음 날 새벽 석방됐다.

경찰에 따르면 A군의 친부는 지난해 12월에도 아동학대 의심 신고가 접수된 바 있으며, 당시 수사 결과 검찰에서 불기소 처분이 내려진 것으로 파악됐다.

양주경찰서에서 사건을 넘겨받은 경기북부경찰청은 사안의 중대성을 고려해 정확한 경위와 학대 여부를 조사 중이다.

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