음악으로 만나는 예술과 삶… 은평구, 4월 ‘문예북흥’ 운영 [지금 우리 동네는]

서울 은평구는 국악인 원일과 음악 평론가 이채훈 초청 강연으로 이달 ‘문예북흥’을 꾸민다.

10일 구에 따르면 문예북흥은 매달 둘째 주와 넷째 주 토요일에 이호철북콘서트홀에서 다양한 예술 분야의 명사를 초청해 진행하는 강연 프로그램이다.

11일 59회차 강연 연사는 국악인 원일이다. 원일은 ‘꽃잎’, ‘황진이’ 등 영화 음악, 2018년 동계올림픽 개·폐막식 음악감독 등을 맡은 음악가이자 작곡가, 연출가다. 이날 강연에선 전통 음악 시나위를 재해석해 온 그의 음악 세계와 창작 과정을 소개한다.

25일 60회차 강연에선 다큐멘터리 PD 출신인 음악 평론가 이채훈이 모차르트 평전을 주제로 모차르트의 인간적 면모와 삶, 음악을 조명한다.

김미경 은평구청장은 “음악을 매개로 예술과 삶을 함께 생각해 보는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 분야의 문화 강연을 선보이겠다”고 말했다.

문예북흥은 이호철북콘서트홀 누리집에서 5000원에 예매 가능하다. 당일 현장 접수도 받는다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지