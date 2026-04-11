7월 광주·전남통합교육청 출범하는데, 조직 개편은 어떻게 되나

광주시교육청과 전남도교육청이 7월 통합해 거대 교육청으로 출범하는 데, 조직 개편이 어떻게 이뤄질지에 관심이 쏠리고 있다.

통합교육감은 부교육감 2인 체제와 기획실장 신설 등이 검토되고 있으며 현재 양 교육청의 3국(局) 체제가 통합교육청에서도 유지될지 초미의 관심사이다.

11일 광주시교육청과 전남도교육청 등에 따르면 교육부와 함께 양 시도교육청 통합준비실무단이 7월 출범하는 통합교육청의 조직 규모와 구성을 논의하고 있다.

현재 광주시교육청은 부교육감 1명 3국 체제로 소속 직원수는 2만여명, 전남도교육청도 부교육감 1명 3국 체제로 소속 직원 수는 3만3000명이다.

두 교육청을 합치면 직원수는 5만3000여명으로 경기도교육청와 서울시교육청 다음으로 많은 거대교육청이 된다.

7월 출범하는 전남광주통합특별시 교육청의 경우 부교육감 2명은 확정적이지만 실·국 규모는 현재 논의 중이다.

통합교육청이 1명의 부교육감을 임명할 수 있을지가 관심거리다. 통합교육청에 종전에 없던 기획실장을 신설하고 현행 시도교육청 3국 체제가 바뀔지도 주목을 받고 있다.

부교육감 2인체제는 경기도교육청이 유일하다. 1명은 교육부에서, 다른 1명은 경기도교육청 추천인사를 국가직으로 전환해 임명하고 있는데, 통합교육청도 이를 따를 가능성이 큰 것으로 보인다.

통합교육청 기획실장은 전국 시도교육청 중 서울시교육청과 경기도교육청에만 있으며 부교육감처럼 국가직 고위공무원단으로 교육부 인사로 채워지고 있다.

전남광주통합교육청도 기획실장을 신설하면 이와 비슷하게 운용될 것으로 보여진다.

양 시도 교육청의 3국 체재가 통합교육청에서 어떻게 변화될지는 직원 인사와 직결돼 있어 관심도가 가장 높다. 각 3국을 운영하는 시도 교육청이 합쳐질 경우 산술적으로는 6국 체제로 가야하지만, 불가피하게 줄어들 수 밖에 없는 상황이다. 3국 또는 4국 체제는 고위직 공무원 승진 적체가 심화하고 이는 자연적으로 하위직에 이어질 수 있는 만큼 내부 구성원들의 우려가 큰 상황이다.

통합실무를 준비하고 있는 양 교육청은 조직 개편과 관련해 정해진 것은 없다는 입장이다. 교육청 관계자는 “부교육감 임명방식과 기획실장 신설 여부는 아직 결정되지 않았고 교육부와 양 교육청이 논의하고 있다”며 “의견을 수렴하고 교육부와 협의해 가장 바람직한 방안을 마련하겠다”고 말했다.

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