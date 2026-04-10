안재현 "교통사고로 골절·뇌출혈…아픔 딛고 모델 입문"

배우 안재현이 모델의 길에 들어서게 된 사연을 털어놨다.

9일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 가수 케이윌과 배우 안재현이 출연했다.

9일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 배우 안재현이 출연했다. 뉴시스, KBS 제공

이날 김종국은 "재현이가 힘든 사건을 겪고 모델을 하기로 결심했다"고 말했고, 안재현은 "20대 초반에 교통사고가 났었다"고 운을 뗐다.

그는 "거의 6개월 가까이 누워 있었다. 눈을 떠보니 치골과 갈비뼈가 골절돼 있었고, 뇌출혈까지 있었다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이어 "그 시간이 자기 객관화의 시간이었다"며 "우연히 서점에 갔는데 잡지가 맨 앞에 놓여 있더라. 얼굴이 보이는 직업이면 돈을 많이 벌 수 있겠다고 생각했다. 키도 크니까 모델에 도전하면 괜찮을 것 같았다"고 했다.

이를 들은 김숙이 "병실에서 나온 뒤 어떻게 모델을 시작했느냐"고 묻자 안재현은 "퇴원 후 바로 모델 아카데미를 검색했다. 3개월 수강료를 내고 배우면 잘될 경우 소속 모델로 전환되는 시스템이었는데, 저는 떨어졌다"고 말했다.

그러면서 "모델 선배의 조언을 듣고 개인 프로필을 만들어 돌렸다"며 "아이러니하게도 그 다음 해 아시아모델협회 주간 대회에서 1등을 했다. 조언해 준 선배가 너무 고마웠다"고 덧붙였다.

신인 시절 서러웠던 순간도 털어놨다. 안재현은 "광고가 들어와서 찍었는데 같이한 모델이 이수혁 씨였다. 지하철역 광고판에 걸린다고 해서 기대했는데, 이수혁 씨는 가운데 크게 있고 제 얼굴은 반만 나와 있었다"고 전해 웃음을 자아냈다.

그는 "그래도 행복했다. 어쨌든 그게 필모가 쌓이지 않나. 이제는 좋았던 시절만 남게 된 것 같다. 어느덧 그게 17년 정도 되니까"라고 말했다.

<뉴시스>

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