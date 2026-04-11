[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 11일 (토요일) 잘나갈 때 삐끗하면 골치… 62년생, 방심은 금물

96년생: 감정에 치우치면 마음의 짐이 생긴다. 84년생: 다른 사람을 비난하면 궁지에 몰린다. 72년생: 솔선수범하는 자세로 맡은 일에 충실하라. 60년생: 좋은 일과 궂은 일이 있지만 결과는 약하다. 48년생: 나이가 들었다고 일을 나태하게 하지 마라. 36년생: 부모에게 자식이란 기쁨 아니면 슬픔이다.

97년생: 지나간 시간보다 다가오는 시간에 충실해라. 85년생: 지나친 혁신은 손해를 불러올 수 있다. 73년생: 임기응변에 능하면 위기를 기회로 삼는다. 61년생: 규모를 줄이는 것만이 상책이 아니다. 49년생: 품위를 지키면서 대인관계를 이끌어라. 37년생: 연꽃 위에 올라서면 눈앞이 깨끗해진다.

98년생: 자기 뜻대로 밀고 나가는 것이 좋다. 86년생: 막바지에 다다른 일에 심혈을 기울여라. 74년생: 여성은 조신한 모습으로 다가서라. 62년생: 모든 일이 순조로울 때에는 등한시 말라. 50년생: 사람의 면면을 살피는 일에 몰두하라. 38년생: 아닌 것을 맞다고 우기지 마라.

99년생: 자신의 각오를 시험하는 중대한 고비. 87년생: 여럿이 모이는 장소나 남서쪽은 피하라. 75년생: 상황판단을 잘해야 위기에 몰리지 않는다. 63년생: 장대가 있으니 높은 곳으로 갈 수있다. 51년생: 고집을 피우면 사람들이 내 곁을 떠난다. 39년생: 하나를 잃으면 하나가 빈자리를 메운다.

00년생: 해서는 일과 안해서는 일을 구별하라. 88년생: 의기소침해지지 말고 당당하게 맞서라. 76년생: 일을 맡기고 싶지만 성실성이 문제다. 64년생: 채무 관계는 깨끗이 해 놓아야 한다. 52년생: 역전의 묘미도 좋지만 현실적으로 어렵다. 40년생: 소중한 것이 둘이라면 갈수록 힘들어진다. 28년생: 몸이 조금 고되더라도 유익한 것을 찾아라.

01년생: 과거에 추진하던 일을 신속하게 처리하자. 89년생: 경망한 행동은 자신을 곤혹스럽게 만든다. 77년생: 감정표출은 자제하고 분위기를 읽어라. 65년생: 경쟁보다는 힘을 길러나가며 대비하라. 53년생: 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 편하다. 41년생: 숙이고 들어오는 사람에게 베풀지 마라. 29년생: 집안문제로 일에만 매진하기가 힘들 듯하다.

02년생: 겸손한 태도가 필요하다. 90년생: 흰 것을 검은 것이라 칭하지 말라. 78년생: 슬픔을 닦아주는 사람 평생의 은인이다. 66년생: 한 분야에서 연구한 것들이 모든 분야에 확대. 54년생: 아무도 느끼지 못하는 즐거움이 온다. 42년생: 시간이 지날수록 그에 대한 보상이 온다. 30년생: 정신적으로 힘든 시기지만 금전적인 소득이 따른다.

03년생: 생각지도 않은 돈이 들어온다. 절반은 써면 좋다. 91년생: 급한 사람은 약속시간에 미리 도착한다. 79년생: 누군가를 사랑하는 것은 쉬운 일이 아니다. 67년생: 확고한 인간관계를 형성하는 것이 좋겠다. 55년생: 곳간에 곡식이 쌓이니 고생이 헛되지 않는다. 43년생: 대충 넘어가다가 돌부리에 넘어지기 쉽다. 31년생: 개인적 차이를 소화하는 자세가 필요하다.

04년생: 공부와 실력이 부족할 때 상식을 익혀라. 92년생: 마음을 다스리면서 적당한 때를 기다려라. 80년생: 윗사람의 의견을 경청하고 자세를 낮게 하라. 68년생: 먼저 말을 건네는 사람이 앞서나갈 수 있다. 56년생: 사업자는 좋은 협력자를 만날 수 있다. 44년생: 다른 사람에게서 도움을 받는 운이다. 32년생: 잠시 기다린다고 손해보지 않는다.

05년생: .창조적인 아이디어가 나타나는 운이다. 93년생: 피곤해지는 현상이 나타난다. 81년생: 기다리지 말고 상대방을 끌어당겨라. 69년생: 자영업자는 옮기거나 변화를 도모한다. 57년생: 남의 일에 간섭하지 말고 업무에 충실하라. 45년생: 질환에 시달리기 쉬우니 건강에 조심하라. 33년생: 공격과 방어는 자신이 택하는 것이다

06년생: .작은 일은 이루나 큰것은 어려운 운이다. 94년생: 투자한 것 이상의 것을 바라지 마라. 82년생: 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다. 70년생: 어려운 일에 매달리니 마음의 상처가 깊다. 58년생: 상황을 이끌어 가고 싶지만 힘이 모자란다. 46년생: 문서상의 하자가 발생할 수 있다. 34년생: 얻고자 하지만 지금은 욕심을 버릴 때이다

95년생: 인원배치를 제대로 한다면 어려움이 없다. 83년생: 불가능하다고 확신을 심으면 안주하게 된다. 71년생: 노력한 일의 결과가 신통치 않다. 59년생: 직감보다는 정확한 정보를 입수하라. 47년생: 재물과 명예가 한꺼번에 이루워진다. 35년생: 간섭하는 자는 무시하고 끌어주는 사람만 응시하라.

백운철학원

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