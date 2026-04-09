李 “靑도 포괄임금제 하지말라… 제대로 대가 지불”

이재명 대통령은 9일 “청와대도 포괄임금제 너무 하지 마라”며 “연장, 야근, 주일, 주말 근무를 하면 제대로 대가를 지불하도록 하라”고 지시했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 김용범 청와대 정책실장에게 공무원 초과근무 한도 관련 개선책 마련을 지시하며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 현행 공무원 초과근무 제도의 문제점을 짚었다. 우선 이 대통령은 “초과 근무할 필요가 없는 사람들이 쓸데없이 초과 근무할 경우를 대비해서 만들어놓은 것인데, 마치 당연히 그 시간은 채워서 보상을 해주는 거로 알고 있다”고 지적했다. 이어 “꼭 야근 안 해도 되는 사람, 주말 근무 안 해도 되는 사람들이 그 시간만큼은 하는 경향이 없지 않다. 그 문화도 좀 바꿔야 되겠다”면서도 “서로 믿어주고, 진짜 필요한 사람은 더 일하게 하고, 대신 관리감독을 잘하면 된다”고 강조했다.



이 대통령이 “그걸 제한을 해놓고 (초과근무를) 쓸데없이 안 해도 되는 사람들이 다 초과근무하고, 해야 될 사람은 그 이상 하면서도 인정도 못 받고 그게 이상한 것 같다”고 하자 김 실장은 “인사혁신처하고 (개선책을) 마련하겠다”고 답했다.



이 대통령은 속도감 있는 국정 운영도 재차 강조했다. 이 대통령은 “우리가 이렇게 일할 시간이 4년1개월 남짓밖에 안 남았다”며 “시간이 짧긴 하지만 우리가 국정의 속도를 2배로 올리면 9년2개월이 남는 것”이라고 언급했다. 이어 “하기 나름이다. 물론 우리 공직자들이 힘들긴 하겠지만, 속도를 좀 배가해야 되겠다”며 “뭘 계획하기만 하면 기본적으로 6개월, 1년, 거기다 추후 행정 절차 등 하면 대개 1년, 2년 (걸리던데) 그렇게 해서 어느 세월에 격변의 시기를 우리가 견뎌내겠느냐”고 독려했다. 이 대통령은 “다들 열심히 잘하고 있다”며 “잠을 좀 더 줄이자”는 농담을 건네기도 했다.

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