HD현대重, 세계 첫 암모니아 추진선 건조

HD현대중공업이 세계 최초로 암모니아 추진선(사진) 건조에 성공했다.



HD현대중공업은 9일 울산 조선소에서 이중연료(DF) 엔진이 장착된 4만6000㎥급 중형 가스 운반선 2척의 명명식을 진행했다고 밝혔다. 이날 행사에는 HD현대중공업 함정·중형선사업부 사업대표인 주원호 사장과 벨기에 선사 엑스마르의 니콜라스 사베리스 회장, 브루노 얀스 주한 벨기에 대사 등 70여명이 참석했다.



선박 2척에는 벨기에의 도시명을 따와 각각 ‘안트베르펜’과 ‘아를롱’이라는 이름이 붙었다. HD현대중공업이 2023년과 2024년 엑스마르의 자회사 ‘엑스마르 액화석유가스(LPG) 프랑스’로부터 수주한 암모니아 추진 중형 가스 운반선 4척 중 1, 2호선으로, 마무리작업을 거쳐 5월과 7월 말 각각 선주사에 인도될 예정이다.



이들 선박은 길이 190m, 너비 30.4m, 높이 18.8m의 크기에 HD현대중공업이 자체 기술로 설계·제작한 화물창 3기를 탑재해 암모니아와 LPG 등 액화가스 화물을 안정적으로 운송할 수 있다. 또 추진엔진의 회전축을 활용해 전력을 생산하는 축 발전기와 질소산화물 저감장치로 친환경성을 강화했다. 특히 암모니아 누출을 실시간으로 확인할 수 있는 감지장치와 배출 회수장치 등의 방재기술과 시스템이 적용돼 안전성을 확보했다.

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