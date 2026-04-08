농협, ‘싱씽배송’ 서비스 시작…“주문하면 내일 도착”

사진=농협중앙회 제공

농협경제지주(농업경제대표이사 김주양)는 NH싱씽몰(농협몰)에 ’싱씽배송’서비스를 도입했다고 8일 밝혔다.

* 싱씽배송 : 싱싱(Fresh)하고 빠른(Fast) 서비스라는 의미를 담은 NH싱씽몰(농협몰)의 배송 서비스

’싱씽배송’이란 빠른 배송을 선호하는 소비자의 니즈를 반영하여 싱씽배송관 상품을 오후 3시까지 주문하면 다음 날까지 배송이 완료되는‘내일도착보장’서비스다.

* 제주도 및 도서산간 지역은 1~2일 추가 소요(별도 공지)

특히, 싱씽몰에서는 배송이 지연될 경우 구매자에게 일정 금액의 보상 쿠폰을 지급하는 ’책임 배송제’도 함께 운영해 고객의 불편을 최소화하고자 한다.

싱씽배송관은 ▲ 제철 과일(문경 사과, 성주 참외) ▲ 농협 엄선 축산물 ▲ 인기 브랜드 쌀(이천 임금님표쌀, 철원 오대쌀) 등 카테고리별 대표 상품이 구성돼 있으며, 참여 공급처와 품목을 지속 확대할 계획이다.

김주양 대표이사는 “신선한 우리 농산물을 더욱 빠르게 고객에게 전달하고자 이 서비스를 도입했다”며 “농협은 NH싱씽몰이 농식품 전문 국민 플랫폼으로 한 단계 더 도약할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

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