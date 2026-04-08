트럼프 “호르무즈해협 개방 조건으로 2주간 대이란 공격 중단”

미국과 이란이 개전 39일째인 7일(현지시간) 2주간의 휴전에 사실상 합의했다. 2주간 이란의 호르무즈해협 개방을 조건으로 미국이 대이란 공격을 중단하는 데 양측이 동의한 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 당초 제시한 협상 시한(미 동부시간 7일 오후 8시)이 끝나기 90분 전에 휴전이 발표돼 중대 확전 기로를 피하고 종전으로 가는 잠정적 출구가 마련됐다.

트럼프 대통령은 이날 오후 6시 32분 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 “이란이 호르무즈해협의 완전하고 즉각적이고 안전한 개방에 동의하는 조건으로 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이것이 양쪽 모두에 적용되는 휴전이 될 것이라고 강조했다. 그동안 이란의 발전소 등 에너지 인프라와 교량 등에 대한 공격을 경고했다가 유예하기를 반복했던 트럼프 대통령은 이번엔 ‘폭격과 공격의 중단’, ‘휴전’ 등을 언급하며 2주 동안은 에너지 인프라 수준을 넘어선 전면적 휴전에 들어갈 것임을 시사했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리와 아심 무니르 국방군 총사령관과의 논의 중 파괴적인 무력 행사를 보류해 달라는 요청을 받고 이같이 결정한 것이라고 전했다. 그러면서 “그렇게 하는 이유는 우리가 이미 모든 군사적 목표를 초과 달성했고 이란과 중동의 장기적 평화와 관련한 분명한 합의에 매우 근접했기 때문”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이란으로부터 10개항으로 된 제안서를 받았으며 이것이 협상을 위한 실행 가능한 토대가 될 것으로 믿는다고 했다. 과거 논쟁의 대상이었던 다양한 사안의 거의 전부에 대해 미국과 이란이 합의에 이르렀으나 휴전기간인 2주 동안 합의가 성사되고 마무리될 것이라고 내다봤다. 10개항에는 이번 전쟁의 종전 및 향후 불가침 공약, 이란 핵문제 해법, 호르무즈해협에 대한 향후 관리 방안 등이 포함될 것으로 예상된다. 트럼프 대통령은 “미국의 대통령으로서, 중동의 국가들을 대표해 오랜 문제가 해결에 가까워져 영광으로 생각한다”고 덧붙였다.

이란 역시 휴전안을 수용한 것으로 보인다. 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 이란 당국자 3명을 인용해 “이란이 2주 휴전안을 받아들였으며 아야톨라 모즈타바 하메네이가 승인했다”고 전했다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 2주간 호르무즈 해협의 안전한 통행이 가능할것이라고 밝혔다.

백악관 당국자는 호르무즈해협이 열리는 대로 휴전이 발효될 것이라고 미 온라인매체 악시오스에 전했다. 이스라엘도 휴전에 동의한 것으로 전해졌다.

이에 따라 미국의 궤멸적 타격 위협으로 긴장이 최고조에 달한 이란 전쟁 개전(미국 현지시간 2월28일) 38일만에 2주 휴전이라는 극적 돌파구가 마련되면서 중대한 국면 전환이 이뤄졌다. 이날 샤리프 총리가 협상 시한 마감 약 5시간 전 미국의 공격 중단과 이란의 호르무즈 해협 개방을 토대로 한 2주간의 휴전을 제안하면서 휴전 논의가 급물살을 탈 수 있다는 전망이 고개를 들었고, 이어 트럼프 대통령의 트루스소셜 게시물로 휴전이 공식화됐다.

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