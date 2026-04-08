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“150만원 나오는 줄 알았는데…” 퇴직 앞둔 남편, 연금 60만원 잘린 이유 있었다

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김현주 기자 hjk@segye.com

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혼인 기간만큼 갈린다…150만원 기대가 90만원으로 줄어든 구조
분할연금 수급자 10만명 넘어…노후 소득 ‘공동의 시간’으로 재편
신청 시점 놓치면 공백 발생…은퇴 직전 확인해야 할 결정 변수

“헤어질 때 정리 끝난 줄 알았는데…매달 들어올 돈까지 줄어들 줄은 몰랐습니다.”

 

연금은 개인 자산처럼 보이지만 이혼 이후에는 혼인 기간을 기준으로 나뉘는 구조로 바뀐다. 게티이미지
연금은 개인 자산처럼 보이지만 이혼 이후에는 혼인 기간을 기준으로 나뉘는 구조로 바뀐다. 게티이미지

오전 10시, 서울 시내 한 연금 상담 창구. 퇴직을 한 달 앞둔 김모(61) 씨는 화면에 찍힌 숫자를 한참 바라봤다. 150만원이라 믿었던 연금은 이미 나뉘어 있었다. 통장에 들어오기 전, 먼저 빠져나가고 있었다.

 

◆이미 나뉘고 있었다…‘내 돈’ 아닌 ‘같이 산 시간’

 

연금은 개인 자산처럼 보이지만, 이혼 이후에는 구조가 달라진다. 기준은 돈이 아니라 ‘시간’이다.

 

8일 국민연금공단에 따르면 이혼 후 배우자의 국민연금을 나눠 받는 분할연금 수급자는 2025년 기준 10만621명으로 집계됐다.

 

이제 연금 분할은 일부 사례가 아닌, 노후 설계에서 반드시 고려해야 할 기본 구조로 자리 잡고 있다.

 

국가데이터처 ‘혼인·이혼 통계’에 따르면 혼인 유지 기간 30년 이상 이혼 비중은 17%대 수준이다.

 

노후에 가까워질수록 이혼이 늘어나면서, 연금 역시 ‘개인의 소득’이 아닌 ‘공동의 시간에 대한 대가’로 재편되고 있다.

 

◆150만원이 90만원 되는 이유…핵심은 ‘혼인 기간’

 

분할연금의 기준은 전체 금액이 아니다. 국민연금 가입 기간 중 ‘혼인 유지 기간’에 해당하는 부분만 나뉜다.

 

예를 들어 매달 150만원을 받는 경우, 혼인 기간이 반영된 금액이 120만원이라면 이 중 절반이 상대방 몫이 된다.

 

결과적으로 실제 수령액은 150만원이 아닌 약 90만원 수준으로 줄어들 수 있다. 같은 연금을 받아도 ‘언제, 얼마나 함께 살았는지’에 따라 금액이 달라지는 구조다.

 

◆“서류상 끝났다?” 법원은 ‘실제 삶’ 본다

 

최근 법원 판단은 형식보다 실질을 더 중요하게 본다. 이혼이나 재결합 여부보다 실제 동거 여부, 경제적 교류, 가족 돌봄 등이 판단 기준이 된다.

 

실제로 서류상으로는 관계가 정리됐더라도 생활의 흔적이 남아 있다면 혼인 기간으로 인정될 수 있다.

 

분할연금은 자동 지급되지 않아 청구 시점에 따라 실제 수령액 차이가 발생할 수 있다. 게티이미지
분할연금은 자동 지급되지 않아 청구 시점에 따라 실제 수령액 차이가 발생할 수 있다. 게티이미지

연금 분할은 ‘서류 정리’가 아닌 ‘삶의 기록’으로 판단된다는 의미다. 과거에는 혼인 기간 형성된 연금을 일률적으로 50대50으로 나눴다.

 

하지만 2017년 이후부터는 기여도에 따라 협의나 재판으로 비율을 조정할 수 있다. 가사·육아 부담, 소득 기여 등에 따라 4대6, 3대7 등 다양한 비율이 적용될 수 있다. 같은 기간을 함께 보냈더라도 ‘어떻게 살았는지’에 따라 결과가 달라지는 구조다.

 

◆놓치면 사라진다…‘신청 시점’이 만든 공백

 

분할연금은 자동으로 지급되지 않는다. 반드시 본인이 직접 청구해야 한다. 문제는 시점이다. 신청이 늦어질 경우 그 기간만큼 연금 공백이 발생할 수 있다.

 

한 노후 설계 전문가는 “연금은 자산이 아니라 은퇴 이후를 좌우하는 현금 흐름”이라며

“이혼 과정에서 분할 기준과 청구 시점을 명확히 하지 않으면 예상보다 큰 소득 공백이 생길 수 있다”고 말했다.

 

마지막 변수는 ‘금액’이 아니다. 이미 지나버린 시간이다. 퇴직을 앞두고 확인하는 순간이 아닌 연금을 받기 전 한 번 더 구조를 들여다봐야 하는 이유다.


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