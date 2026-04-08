“150만원 나오는 줄 알았는데…” 퇴직 앞둔 남편, 연금 60만원 잘린 이유 있었다

“헤어질 때 정리 끝난 줄 알았는데…매달 들어올 돈까지 줄어들 줄은 몰랐습니다.”

연금은 개인 자산처럼 보이지만 이혼 이후에는 혼인 기간을 기준으로 나뉘는 구조로 바뀐다. 게티이미지

오전 10시, 서울 시내 한 연금 상담 창구. 퇴직을 한 달 앞둔 김모(61) 씨는 화면에 찍힌 숫자를 한참 바라봤다. 150만원이라 믿었던 연금은 이미 나뉘어 있었다. 통장에 들어오기 전, 먼저 빠져나가고 있었다.

◆이미 나뉘고 있었다…‘내 돈’ 아닌 ‘같이 산 시간’

연금은 개인 자산처럼 보이지만, 이혼 이후에는 구조가 달라진다. 기준은 돈이 아니라 ‘시간’이다.

8일 국민연금공단에 따르면 이혼 후 배우자의 국민연금을 나눠 받는 분할연금 수급자는 2025년 기준 10만621명으로 집계됐다.

이제 연금 분할은 일부 사례가 아닌, 노후 설계에서 반드시 고려해야 할 기본 구조로 자리 잡고 있다.

국가데이터처 ‘혼인·이혼 통계’에 따르면 혼인 유지 기간 30년 이상 이혼 비중은 17%대 수준이다.

노후에 가까워질수록 이혼이 늘어나면서, 연금 역시 ‘개인의 소득’이 아닌 ‘공동의 시간에 대한 대가’로 재편되고 있다.

◆150만원이 90만원 되는 이유…핵심은 ‘혼인 기간’

분할연금의 기준은 전체 금액이 아니다. 국민연금 가입 기간 중 ‘혼인 유지 기간’에 해당하는 부분만 나뉜다.

예를 들어 매달 150만원을 받는 경우, 혼인 기간이 반영된 금액이 120만원이라면 이 중 절반이 상대방 몫이 된다.

결과적으로 실제 수령액은 150만원이 아닌 약 90만원 수준으로 줄어들 수 있다. 같은 연금을 받아도 ‘언제, 얼마나 함께 살았는지’에 따라 금액이 달라지는 구조다.

◆“서류상 끝났다?” 법원은 ‘실제 삶’ 본다

최근 법원 판단은 형식보다 실질을 더 중요하게 본다. 이혼이나 재결합 여부보다 실제 동거 여부, 경제적 교류, 가족 돌봄 등이 판단 기준이 된다.

실제로 서류상으로는 관계가 정리됐더라도 생활의 흔적이 남아 있다면 혼인 기간으로 인정될 수 있다.

분할연금은 자동 지급되지 않아 청구 시점에 따라 실제 수령액 차이가 발생할 수 있다. 게티이미지

연금 분할은 ‘서류 정리’가 아닌 ‘삶의 기록’으로 판단된다는 의미다. 과거에는 혼인 기간 형성된 연금을 일률적으로 50대50으로 나눴다.

하지만 2017년 이후부터는 기여도에 따라 협의나 재판으로 비율을 조정할 수 있다. 가사·육아 부담, 소득 기여 등에 따라 4대6, 3대7 등 다양한 비율이 적용될 수 있다. 같은 기간을 함께 보냈더라도 ‘어떻게 살았는지’에 따라 결과가 달라지는 구조다.

◆놓치면 사라진다…‘신청 시점’이 만든 공백

분할연금은 자동으로 지급되지 않는다. 반드시 본인이 직접 청구해야 한다. 문제는 시점이다. 신청이 늦어질 경우 그 기간만큼 연금 공백이 발생할 수 있다.

한 노후 설계 전문가는 “연금은 자산이 아니라 은퇴 이후를 좌우하는 현금 흐름”이라며

“이혼 과정에서 분할 기준과 청구 시점을 명확히 하지 않으면 예상보다 큰 소득 공백이 생길 수 있다”고 말했다.

마지막 변수는 ‘금액’이 아니다. 이미 지나버린 시간이다. 퇴직을 앞두고 확인하는 순간이 아닌 연금을 받기 전 한 번 더 구조를 들여다봐야 하는 이유다.

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