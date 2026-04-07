GS건설, ‘콘크리트 압송’ 고도화…초고층 시공 기술 강화

GS건설이 콘크리트를 수백미터 상층부까지 균일한 품질로 끌어올리는 ‘콘크리트 압송 기술’ 고도화에 나선다.
GS건설은 7일 삼표산업, 삼표시멘트, 생고뱅코리아홀딩스와 이 같은 내용의 ‘초고층 시공 혁신 기술협력’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 각사는 콘크리트 배합 개발부터 성능 검증, 시험 시공, 현장 실증까지 전 과정을 공동 추진한다.
핵심은 ‘저점성·고유동 콘크리트’ 기술이다. 점성을 낮춰 이동성을 높이면서도 강도와 내구성을 확보해 초고층 상층부까지 콘크리트를 안정적으로 타설할 수 있도록 하는 것이 목표다. 이를 통해 압송 과정에서 발생하는 재료 분리와 품질 저하를 줄이고, 시공 안정성과 공기 단축 효과를 동시에 확보한다는 계획이다.
GS건설은 성능 평가 기준 수립과 시험 시공 등 실증 전반을 총괄한다. 삼표산업과 삼표시멘트는 시멘트 개발과 배합 설계·생산기술 검증을 맡는다. 생고뱅코리아홀딩스는 콘크리트의 내구성과 강도를 높여주는 혼화제 개발 등을 담당한다.
GS건설은 해당 기술을 서울 용산구 한강맨션 재건축과 부산 시민공원촉진1구역 재개발 등 수주 사업을 시작으로, 성수전략정비구역과 여의도 일대 재건축 등 주요 사업장에 단계적으로 적용할 계획이다. GS건설 관계자는 “초고층 건축물 시공에서는 상층부까지 콘크리트를 안정적으로 압송하면서도 강도와 품질을 유지하는 것이 핵심”이라며 “기술 고도화를 통해 초고층 시공 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 전했다.
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