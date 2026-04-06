‘김창민 감독 사망 사건’…집단 폭행 영상 공개·검찰 전단팀 구성

故 김창민 감독. 뉴시스

장기기증으로 4명의 생명을 살린 김창민 영화감독 사망과 관련해, 생전 김 감독이 ‘식당에서 집단 폭행을 당해 숨졌다’는 사실이 알려지면서 검찰이 수사 전담팀을 구성했다.

의정부지검 남양주지청은 김 감독 폭행 사망 사건과 관련해 형사2부장을 팀장으로, 검사 3명과 수사관 5명을 전담 수사팀으로 편성한다고 지난 5일 밝혔다.

유족들은 “김 감독이 숨지기 이전부터 가해자가 여러 명이었는데도 초기 수사가 충분하지 않았다”고 주장하고 있다.

이러한 가운데 김 감독이 폭행당하는 모습 등이 공개됐다.

사건 당시 김 감독은 발달장애 아들과 함께 식당에서 식사를 하던 중 술을 마시던 일행과 시비가 붙어 폭행을 당한 뒤 병원으로 옮겨졌으나, 뇌출혈을 일으키면서 의식불명에 빠진 것으로 전해졌다.

식당 인근 폐쇄회로(CC)TV에는 저항하지 못하는 김 감독을 남성 일행이 계속 폭행하는 장면 등이 담겼다. 김 감독이 폭행당하는 모습은 아들이 지켜보는 가운데 이뤄진 것으로 파악됐다.

앞서 구리경찰서는 지난해 10월 20일 오전 1시 10분쯤 구리시의 한 식당에서 김 감독을 폭행한 A씨와, 뒤늦게 폭력에 가담한 것으로 알려진 B씨 등 2명에 대해 상해치사 혐의로 구속영장을 신청했지만, 법원은 “주거가 일정하고 증거인멸 우려가 없다”며 기각했다.

검찰 관계자는 “지난 2일 경찰로부터 사건을 송치받은 직후 전담팀을 구성하기로 했다”며 “향후 과학수사 기법을 활용하고, 의학적 전문성을 갖춘 검사의 의견을 수사에 적극 반영하는 등 신속하고 엄정한 보완 수사를 진행할 계획”이라고 밝혔다.

경기북부경찰청도 당시 수사가 적절했는지 현재 들여다보고 있다.

한편 김 감독은 사고 보름여 만인 같은 해 11월 7일 뇌사 판정을 받았고, 가족들의 뜻에 따라 장기를 기증하고 숨졌다.

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