'♥변요한' 티파니, 혼인신고 먼저 한 이유…"빨리 같이 있고 싶어서"

그룹 소녀시대 티파니가 배우 변요한과 결혼식 보다 혼인신고를 먼저 한 이유를 고백했다.

티파니는 5일 방송한 JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해'에 나와 변요한과 결혼 뒷이야기를 했다.

티파니는 "소중한 시간을 이 사람과, 함께하고 싶은 사람이 나타난 것"이라며 결혼의 이유를 설명했다.

티파니는 혼인신고만 먼저 한 이유에 대해 "결혼식도 중요하지만, 매일매일 하루하루 함께하는 시간이 더 중요하기 때문에 저희는 법적 부부부터 먼저 했다"고 말했다.

안정환이 "빨리 함께 같이 있고 싶어서"라고 되묻자, 티파니는 "네"라고 답했다.

한편 티파니와 변요한은 지난해 12월 결혼을 전제로 열애 중이라는 소식을 전해 화제를 모았다.

두 사람은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연하며 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

두 사람은 공개 연애 2개월만인 지난달 27일 혼인신고를 하고 법적 부부가 됐다. 결혼 일정은 확정되지 않았으며, 간소한 결혼식을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

<뉴시스>

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