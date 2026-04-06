홀리카홀리카, 생성형 AI 만우절 콘텐츠 조회수 160만 회 돌파

생성형 AI 기술로 제작된 '마이페이브 무드 아이 팔레트 #17 아몰라그냥다넣었어' 가상의 제품 이미지 (홀리카홀리카 제공)

뷰티 브랜드 홀리카홀리카가 만우절 기획으로 선보인 생성형 AI 콘텐츠가 공식 인스타그램 게시 12시간 만에 누적 조회수 160만 회를 기록했다. 해당 게시물은 업로드 직후 팔로워 증가 및 자발적 공유 지표를 통해 디지털 채널 내 확산세를 나타냈다.

이번 콘텐츠는 소비자의 색상 선택 과정을 소재로 생성형 AI 기술을 활용해 제작됐다. 기존 ‘마이페이브 무드 아이 팔레트’ 시리즈 16종의 전 컬러를 통합한 144구 구성의 가상 제품을 시각화했으며, 직관적인 제품 명칭과 상세 설정을 부여해 콘텐츠 몰입도를 높였다.

게시물 공개 이후 온라인상에서는 가상 제품의 실제 출시 요청 등 능동적인 피드백이 발생했다. 이는 일회성 이벤트의 범주를 넘어 브랜드에 대한 여론 형성 및 제품 인지도 확산으로 연결되는 마케팅 성과를 거둔 것으로 분석된다.

특히 이번 기획은 브랜드 주력 품목인 ‘마이페이브 무드 아이 팔레트’에 대한 관심을 환기시키는 계기가 됐다. 해당 라인업은 5년간 152만 개의 누적 판매량을 기록한 스테디셀러로, 이번 가상 콘텐츠의 화제성이 기성 제품의 신뢰도와 결합해 브랜드 접점을 확장했다.

홀리카홀리카 관계자는 “소비자들이 실제로 느끼는 고민을 위트 있게 풀어낸 점이 긍정적인 반응으로 이어진 것으로 보인다”며 “앞으로도 브랜드 경험을 확장할 수 있는 다양한 콘텐츠를 통해 고객과의 소통을 강화해 나갈 계획”이라고 전했다.

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