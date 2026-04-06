이범수, 개인사 후 첫 심경 “완전 혼자 돼…남사스러워 숨었다”

SBS TV 예능 프로그램 '미운 우리 새끼' 화면 캡처

배우 이범수가 이혼 후 고독과 낯선 일상을 공개한다.

SBS TV 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'는 지난 5일 방송 말미 예고편을 통해 새 멤버로 합류한 이범수의 모습을 비췄다.

이날 영상 속 이범수는 혼자 사는 집에서 등장해 눈길을 끌었다. OTT 서비스의 '로그인' 장벽에 가로막히는가 하면, 주차비 정산을 위해 은행 창구에서 현금을 환전하는 등 아날로그식 일상을 보냈다.

무엇보다 담담하게 전한 심경 변화가 시청자의 마음을 두드렸다. 그는 “많은 분들이 아시겠지만 지난 2~3년간의 가정사고 있어다” "슬프고 아픈 일로 남사스러워 눈에 띄고 싶지 않았다"고 털어놨다.

이어 "완전히 혼자가 되니 정말 힘들었다"며 뒤늦게 마주한 정적의 시간을 고백했다.

이범수는 지난 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두었으나, 2024년 파경 소식을 전했다. 양측은 지난 2월 원만한 합의를 통해 법적 절차를 마무리하고 각자의 길을 걷기로 했다.

한편 이범수의 복귀와 진솔한 이야기는 다음 주 본방송을 통해 공개될 예정이다.

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