5일 밤부터 월요일 오전까지 전국에 봄비…화요일 기온 '뚝'

일요일인 5일 밤 중부지방을 시작으로 6일 낮까지 전국에 봄비가 내리겠다.



비는 6일 오후 중 대부분 그치겠다. 예상 강수량은 5∼20㎜다.

지난 4일 벚꽃 축제가 열리고 있는 강원 양양군 양양읍 송암리 일원을 시민과 관광객들이 우산을 쓰고 걷고 있다. 연합뉴스

고비사막과 내몽골고원 등에서 발원한 황사가 우리나라 상공을 지나며 비에는 황사가 섞여 내릴 가능성이 있겠다. 국립환경과학원은 6일 대부분 지역에서 미세먼지(PM10) 농도가 높겠으나, 일평균 농도는 전 권역 '보통'으로 예상된다고 예측했다.



기온은 월요일인 6일 낮부터 평년과 비슷하거나 조금 낮아지겠다. 6일 예상 아침 최저기온은 7∼12도, 낮 최고기온은 13∼19도다.



6일 오후부터 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 화요일인 7일 아침 기온은 전국 내륙을 중심으로 0도 안팎으로 떨어지겠다. 7일 예상 아침 최저기온은 -1∼7도, 낮 최고기온은 12∼16도다.



6일 밤부터 동해중부먼바다, 7일 새벽부터 동해남부북쪽먼바다와 제주도남쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다에는 차차 바람이 시속 30∼60㎞(8~16㎧)로 매우 강하게 불고 물결도 1.5∼4.0m로 매우 높게 일 것으로 보여 항해·조업하는 선박은 유의해야겠다.

<연합>

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