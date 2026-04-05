신현송 한은 총재 후보자, 재산 82억중 외화 55%… ‘정책 중립’ 검증대에

신현송 한국은행 총재 후보자의 자산 절반 이상이 외화 자산인 것으로 나타났다. 통화·외환 정책을 총괄하는 수장이 환율 상승기에 원화 환산 평가액이 불어나는 포트폴리오를 유지할 경우 이해충돌 가능성이 제기된다.

신현송 한국은행 총재 후보자가 지난 1일 서울 중구 한화금융플라자에 차려진 인사 청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 뉴시스

5일 신 후보자의 재산신고사항에 따르면 본인과 배우자, 장남이 보유한 총 재산은 82억4102만원이다. 이 가운데 45억7472만원(55.5%)이 해외 금융 자산과 부동산 등 외화 기반 자산이었다. 국내 부동산인 서울 강남구 아파트(15억900만원)와 종로구 오피스텔(18억원)을 제외하면 예금과 채권 등 해외 자산 비중이 대부분이다. 특히 미국 증권사와 자산운용사, 신용조합, 스위스 투자은행, 스페인 은행 등에 총 20억3654만원 상당의 예금을 보유했다.



배우자 한모씨는 미국 국적으로 일리노이주 노스웨스턴대 인근 아파트(2억8494만원)를 장녀와 절반씩 보유했다. 배우자 예금 18억5692만원 중 18억4015만원은 해외 금융회사에 예치된 외화 자산이다. 영국 국적의 장남도 외화 예금 8239만원과 해외 주식 2861만원을 보유했다.



외화 자산은 환율 변동에 따라 원화 기준 재산이 크게 증감할 수 있다. 신 후보자의 해외 자산이 지난달 20일 매매기준율(1499.7원)을 적용해 원화로 환산됐는데 이후 중동 정세 불안으로 환율이 빠르게 상승해 한때 최대 1억원 가까이 평가액이 불어났을 것으로 추산된다.



신 후보자는 1982년 병역을 마친 뒤 영국 유학을 시작으로 약 44년간 해외에 거주해왔다. 외화 자산 비중이 높은 것은 자연스럽다는 평가도 있지만, 한은 총재로서는 정책 중립성에 우려가 나오기도 한다.

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