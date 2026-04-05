가비, 美 비자 발급 거부에 10년간 못 가… "지금도 세컨더리룸 들어가"

가비가 10년간 미국 비자 발급을 거부당했던 사연을 털어놓았다. 유튜브 채널 '가비 걸 GABEE GIRL' 영상 캡처

댄서 가비가 10년간 미국 비자 발급을 거부당했던 사연을 털어놓았다.

지난 3일 유튜브 채널 ‘가비 걸 GABEE GIRL’에는 ‘그외 존빡인 사연 다수 | 퀸즈나잇 [Queen’s Night] EP7’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 가비는 가수 존박과 함께 시청자들의 고민에 대해 이야기하던 중 자신의 과거 이야기를 꺼내놓았다.

비자 발급이 거절당해 미국에 가지 못했던 가비. 유튜브 채널 '가비 걸 GABEE GIRL' 영상 캡처

가비는 “옛날에 LA에서 되게 살고 싶었다. 그런데 비자가 안 돼서 못 살았다”고 말했다. 가비는 학생 비자 발급이 안 되어서 반복적으로 거절당한 사실을 고백했다. 그는 “학생 비자가 안 나와서 10년을 미국을 못 갔다. 이상하게 계속 나를 의심했다. 저 여자 눌러살 것 같다는 의심을 받은 것 같다”고 말했다.

대사관에서도 명확한 설명을 해주지 않았다고 한다. 유튜브 채널 '가비 걸 GABEE GIRL' 영상 캡처

가비는 비자 발급 거절 사유를 물었지만 대사관 측으로부터 명확한 사유를 듣지 못했다고 털어놓았다. 가비는 “대사관에서 ‘왜 오렌지 페이퍼를 받냐’고 물어보면 ‘이유는 없다’고 말했다”며 “지금도 후유증이 남아 있다”고 말했다.

여전히 입국심사에서 세컨더리 룸에 들어가는 가비. 유튜브 채널 '가비 걸 GABEE GIRL' 영상 캡처

가비는 “지금도 미국에 갈 수는 있는데 여전히 세컨더리 룸(2차 입국심사실)에 들어간다”고 밝혔다. 이에 존박은 “그건 생판 외모로 판단하는 것 아니냐”며 황당함을 드러냈지만 가비는 당시를 회상하며 “화장을 진하게 한 것도 아니고 되게 차분하게 갔다”며 “그런데도 그쪽 느낌이 싸했나 보다”고 말해 웃음을 자아냈다.

그는 “항상 미국에 살고 싶었는데 지금 돌이켜보면 한국에서 살다가 LA 여행을 자주 가는 게 가장 좋은 선택이었을 수도 있겠다 싶다”며 “여행을 가야 그 공간이 나한테 특별하다. 그 공간이 더 즐겁고. 그런데 살면 똑같다. 한국도, 미국도, 뭐 어디도. 살면 비슷해요”라고 말하며 현재의 삶에 대한 만족감을 드러냈다.

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