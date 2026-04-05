[속보] 트럼프 “실종 미군 무사히 구조…역사상 가장 대담한 작전 완수”

도널드 트럼프 미국 대통령. AP뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 대이란 군사작전 중 F-15기 추락으로 실종됐던 미군 탑승자 1명을 구조했다고 공식 확인했다.

트럼프 대통령은 이날 오후쯤 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “미군은 미국 역사상 가장 대담한 수색 및 구조 작전 중 하나를 완수했다”며 “실종자가 현재 무사히 돌아왔다”고 밝혔다.

미군 당국은 조종사가 이란의 험준한 산악지대 적진 한복판에 고립되자 즉각 구조 절차에 착수했다. 트럼프 대통령은 조종사가 현지에서 적들에게 추격당하는 긴박한 상황이었다고 설명했다.

구조 작전에는 대통령의 지시에 따라 수십 대의 무장 항공기가 투입됐다. 국방장관과 합참의장 등 군 수뇌부는 24시간 체제로 조종사의 위치를 모니터링하며 구조 계획을 실행했다.

구조된 조종사는 작전 과정에서 일부 부상을 입었으나 건강 상태는 양호한 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 “그가 부상을 입었지만, 괜찮을 것”이라고 언급했다.

이번 구조 확인은 미군 F-15기가 이란 작전 중 추락한 이후 실종자 수색이 긴박하게 진행되는 가운데 나왔다.

군 당국은 조종사의 정확한 부상 정도와 사고 원인을 조사할 방침이다.

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