‘불금’ 강남 유흥가에 들이닥친 경찰…마약류 합동단속

서울경찰청이 지난 3일 금요일 밤에 강남·서초·용산구 일대 유흥가 등 마약류 취약지역에서 경찰·소방·지자체 합동단속을 실시했다고 5일 밝혔다.
경찰은 마약류관리법 위반사항을, 지자체는 식품위생법 위반사항을 각각 점검했다. 이날 단속에는 국무조정실 최상운 고용식품의약정책관과 마약류관리신속대응팀도 동참했다.
이번 단속에서 마약류 범죄는 적발되지 않았다. 일부 업소에서 식품위생법 위반 등 행위에 대해 계도 조치했다.
경찰은 앞으로 마약류 범죄 분위기를 제압하기 위해 클럽·유흥업소·외국인 밀집지역 등 취약지역 대상으로 점검·단속활동을 강화하겠다고 밝혔다.
최 정책관은 “최근 총리께서 마약류 특별 단속 강화를 지시했다”며 “경찰 역할이 매우 중요하니 클럽 등 유흥가에 대한 현장 단속을 한층 더 강화해달라”고 했다.
서울청 오지형 형사과장은 “마약류 오·남용 위험성을 알리고 홍보활동을 적극 전개하는 한편 마약류 범죄에 대해 일벌백계 엄정 대처할 계획”이라고 했다.
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