대한항공, 현대 꺾고 챔프전 2연승…2년 만의 우승 '1승 앞으로'

남자 프로배구 대한항공이 챔피언결정전(5전 3승제) 우승에 1승만을 남겼다.



대한항공은 4일 인천 계양체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 챔피언결정 2차전 홈경기에서 주전들의 고른 활약을 앞세워 현대캐피탈을 세트 점수 3-2(25-23 25-18 24-26 18-25 18-16)로 물리쳤다.

득점 후 기뻐하는 대한항공 선수들. 한국배구연맹 제공

이로써 안방 1, 2차전을 모두 잡은 대한항공은 1승만 추가하면 통합 4연패를 달성했던 2023-2024시즌 이후 2년 만에 챔프전 우승컵을 차지한다.



특히 대한항공은 챔프전까지 우승하면 올 시즌 컵대회 우승과 정규리그 1위에 이어 '트레블'을 달성한다.



역대 20차례의 챔프전 중 1, 2차전을 이긴 팀이 11번 모두 우승하며 100% 승률을 기록했다.



대한항공의 새 외국인 선수 호세 마쏘(등록명 마쏘)가 1차전 18득점에 이어 이날도 14득점으로 승리를 이끌었고, 정지석과 임동혁도 두 자릿수 점수를 수확했다.



반면 현대캐피탈은 원정 두 경기를 모두 내주며 우승 좌절 위기에 몰렸다.

블랑 감독(중앙)의 작전 지시를 듣는 현대캐피탈 선수들. 한국배구연맹 제공

양 팀은 6일 오후 7시 현대캐피탈 홈인 충남 천안 유관순체육관으로 장소를 옮겨 3차전을 치른다.



대한항공은 정규리그 막판까지 1위 자리를 다퉜던 현대캐피탈과 1세트 중반까지 시소게임을 벌였다.



하지만 세트 막판 승부의 추가 대한항공 쪽으로 기울었다.



대한항공은 23-22에서 상대 팀 주포 레오의 백어택이 라인을 벗어나면서 세트 포인트를 만들었다.



허수봉의 공격에 한 점을 내준 대한항공은 24-23에서 상대 코트 중앙을 가르는 호세 마쏘의 속공으로 마지막 점수를 뽑았다.



2세트에도 접전이 이어졌지만, 대한항공이 강한 뒷심을 발휘했다.

공격하는 대한항공의 정지석. 한국배구연맹 제공

대한항공은 15-15에서 김규민의 블로킹과 정지석의 서브 에이스로 균형을 깼다.



기세가 오른 대한항공은 22-18에서 상대 팀 허수봉의 서브 범실과 정지석의 다이렉트킬, 정한용의 백어택을 묶어 3연속 득점하며 세트를 마무리했다.



현대캐피탈이 3세트 들어 거센 반격으로 듀스 접전에서 26-25로 승리하며 세트를 만회했고, 여세를 몰아 4세트도 가져오며 승부를 최종 5세트로 몰고 갔다.

공격하는 현대캐피탈의 레오(중앙). 한국배구연맹 제공.

하지만 대한항공은 5세트 듀스 랠리에선 현대캐피탈의 추격을 뿌리쳤다.



대한항공은 16-16에서 정한용의 퀵오픈으로 균형을 깼고, 정지석의 직선 강타가 비디오 판독에서 상대 블로커 손을 맞고 나간 것으로 확인되면서 2차전 승리를 확정했다.



현대캐피탈은 외국인 주포인 레오나르도 레이바 마르티네스(34점·등록명 레오)와 허수봉(15점)이 49점을 합작했지만, 패배를 막지 못했다.

<연합>

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