브렌트유 현물 배럴당 141달러…2008년 이후 최고

브렌트유 현물 가격을 반영하는 '데이티드 브렌트'(Dated Brent) 가격이 2008년 이후 최고치로 급등했다고 파이낸셜타임스(FT)가 2일(현지시간) 보도했다.



S&P 글로벌 자료에 따르면 데이티드 브렌트유 가격은 이날 한때 배럴당 141.36달러를 나타내 2008년 7월 이후 최고치를 기록했다고 FT는 보도했다.

사진=AFP연합뉴스

2일 기준 데이티드 브렌트유 가격은 배럴당 128.46달러로 산출됐다. 이는 러시아가 우크라이나를 전면 침공한 이후인 2022년 6월 이후 가장 높은 수준이다.



데이티드 브렌트는 북해에서 구체적인 인도일이 정해진, 브렌트유 실물 화물을 뜻한다.



트레이어들은 이러한 데이티드 브렌트유 급등이 실제 공급에 미칠 영향을 반영하는 것이라고 말했다고 FT는 전했다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 1일 저녁 대국민 연설에서 향후 2∼3주에 걸쳐 이란에 '극도로 강력한 타격'을 가할 것이라고 밝혔다.



2일 런던 ICE선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 109.03달러로 전장 대비 7.8% 올랐다.



이날 유럽 항공유 기준 가격인 북부-서부 유럽 벤치마크 가격도 전장 대비 18% 폭등한 톤(t)당 1천904달러를 나타냈다. 이는 에너지 분석업체 아거스 미디어가 산출한 가격을 기준으로 최소 2021년 이후 가장 높은 수준이라고 FT는 전했다.



현재 이 가격은 전쟁 이전 대비 배 이상 오른 수준이다.



한편 JP모건 체이스는 이날 내놓은 투자자 노트에서 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 공급 차질이 5월 중순까지 지속될 경우 유가가 단기적으로 배럴당 120~130달러까지 급등할 수 있으며 150달러를 넘어설 위험도 있다고 내다봤다.



다만 JP모건은 해협 통행 차질이 공급 부족과 재고 감소의 단계를 거친 후 협상을 통해 궁극적으로 해결될 것이라는 가정을 기본 시나리오로 삼고 있으며 이 경우 유가는 2분기 동안 배럴당 100달러를 넘는 수준을 유지한 뒤 하반기에 반락할 것으로 예상했다.

<연합>

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