“역사적 유례 없는 수준의 급등 예상”…국제 유가 ‘비상등’

1달 간 지속돼온 중동전쟁이 조속히 마무리돼도 오른 유가는 전쟁 이전 수준으로 떨어지지 않을 것이라는 분석이 나왔다. 전쟁이 장기화할 경우 국제 유가가 배럴당 최대 174달러까지도 오를 것으로 전망됐다.

호르무즈 해협 인근의 유조선. 로이터연합뉴스

대외경제정책연구원(KIEP)은 2일 ‘미-이란 전쟁에 따른 유가 충격의 주요국 파급효과’ 보고서를 통이 이같이 분석했다. KIEP는 전 세계 33국의 무역·물가·성장률 데이터를 연결해 유가 충격이 각국 경제에 미치는 영향을 동시에 계산하는 모형을 활용했다.

KIEP는 향후 전쟁이 어떤 상황으로 흘러가더라도 유가는 내년 말까지 전쟁 이전 수준인 배럴당 63달러로 돌아오지 않을 것으로 예측했다.

조기 종전 시에도 에너지 시설 복구 지연 영향으로 유가는 약 90달러 수준에 머물 것으로 전망됐다. 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화하는 경우에는 전 세계의 원유 생산량이 약 10% 감소하면서, 유가는 전쟁 이전보다 86% 상승해 배럴당 최소 117달러에 이를 것으로 봤다. 에너지 시설 타격전을 벌이는 마지막 시나리오에서는 유가가 전쟁 전보다 176% 오르며 배럴당 최소 174달러까지 오를 것이라고 예측했다.

KIEP는 “역사적으로 유례를 찾기 어려운 수준의 유가 급등이 예상된다”며 “수입 에너지 비용 증가에 따라 한국을 비롯한 에너지 순수입국의 물가·경상수지에 상당한 압력을 줄 것으로 우려된다”고 전망했다.

KIEP에 따르면 한국은 나프타 수입의 약 34.4%를 중동에 의존하고 있어 공급 차질에 취약한 구조다. 카타르 등 주요 시설이 타격받을 경우 복구에만 3~5년이 소요될 수 있다는 점도 리스크로 지목됐다. 이에 따라 KIEP는 중동산 에너지에 의존하고 있는 한국은 다른 나라에 비해 직접적인 위협에 노출된만큼, 공급 다변화·비상 수급 대책을 시급히 마련해야 한다고 제언했다.

KIEP는 한국의 전략비축유 방출을 국제에너지기구(IEA) 회원국 공조 체계와 연계하고, 소진 이후에 대비한 긴급 수입 대체 경로를 사전에 확보해야 한다고 조언했다.

또 동남아시아나 미국 등에서 나프타 대체 공급원 확보를 모색하고, LNG 불가항력 선언에 대비해 계약에 대한 법적 대응 절차 등을 사전에 점검해야 한다고 했다.

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