[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 4일 (토요일) 68년생 비몽사몽 하다가 중요한 서류를 분실한다

96년생: 일에 맺고 끊음을 분명히 하라. 84년생: 가지 많은 나무에 바람 잘날 없다. 72년생: 가만있으면 아무런 변화도 기대할 수 없다. 60년생: 생각하기에 따라서 다르게 보이기도 한다. 48년생: 조화가 멋들어지니 쉽게 해결되는 운세. 36년생: 무지한 사람과의 대화에서 중요한 것을 파악하라.

97년생: 눈으로 확인하지 않았다면 결정은 미루어라. 85년생: 지킬 것 지키고 순리를 따라가야. 73년생: 집중하는 것도 좋지만 가능성을 살피자. 61년생: 현실과 이상의 차이를 인정하고 나서라. 49년생: 한 가지만 생각하면 손쉽게 구할 수 있겠다. 37년생: 눈에 띄면 마음 아픈 일도 시야를 벗어나면 덜하다.

98년생: 힘들수록 어깨를 활짝 펴고 힘차게 걷자. 86년생: 사소한 일에도 신경을 써야할 시기. 74년생: 여성은 강인함을 보이고 남성은 마무리에 신경써라. 62년생: 노하우가 있더라도 혼자서 쉽지가 않다. 50년생: 난관을 극복하고 결승점이 드러나니 행복하다. 38년생: 융통성이 요구되니 주장을 뒤로 미루자.

99년생: 독선이 지나치면 반감을 살 수 있다. 87년생: 주변의 질투로 재주와 능력이 반감된다. 75년생: 밀어주는 사람이 없더라도 목표가 가깝다. 63년생: 한발 앞서 생각한다면 모든 일이 수월하게 느껴진다. 51년생: 누구나 무대 뒤편으로 사라질 땐 쓸쓸하다. 39년생: 우중충한 곳에 기대면 잘나가던 일도 막힌다.

00년생: 힘들고 어려운 일은 오늘 풀린다. 88년생: 뜻밖의 수입으로 생활이 즐겁다. 76년생: 보이지 않는 것을 잡으려고 애쓰지 마라. 64년생: 부부간에 감정대립이 발생할 수 있으니 피하라. 52년생: 답답할 때는 여가선용으로 분위기를 전환해라. 40년생: 마음에 안든다고 내치는 행동은 할 일이 아니다. 28년생: 남에게 오해받을 일을 하지 마라.

01년생: 오늘 투자는 고생하는 것 같은 기분이다. 89년생: 변화를 주는 것이 필요한 때. 77년생: 맞서지 말고 뒤로 물러나는 것이 이롭다. 65년생: 차분하게 움직이면 목적지에 도달한다. 53년생: 유순한 모습으로 대하면 이득을 볼 수 있다. 41년생: 시간의 소중함을 깨우치면 진행이 빠르다. 29년생: 도에 넘치는 행동은 구설을 불러올 수 있다.

02년생: 시간이 지날수록 입지가 살아난다. 90년생: 사소한 일에도 신경을 써야할 시기. 78년생: 노력한 만큼의 대가를 얻는다. 66년생: 완벽보다 허점도 노출시키는 것이 좋겠다. 54년생: 상당한 변화가 예상되는 시점이니 적극적으로 대응하라. 42년생: 몸과 마음이 하나면 집안도 편안해진다. 30년생: 긴급 상황만 넘긴다면 전화위복.

03년생: 평소 생각 했던 일을 오늘 도전해 보아라. 91년생: 조금 무리하더라도 할 일은 하고보라. 79년생: 감사한 마음을 가진 사람은 행운을 잡는다. 67년생: 첫걸음을 잘 내딛는 것이 가장 중요하다. 55년생: 긍정적인 사고와 희망찬 바람을 안고 몸을 풀어라. 43년생: 어디로 내딛느냐에 따라 길흉화복이 달라진다. 31년생: 정도를 택하면 긍정적인 결과가 나타난다.

04년생: 자신의 힘을 기르는 데 최선을 다하라. 92년생: 한발 물러나 안정을 취하고 휴식할 때. 80년생: 의욕이 앞선다고 금방 결과가 나타나는 것은 아니다. 68년생: 비몽사몽 하다가 중요한 서류를 분실한다. 56년생: 내리막의 속도를 감당할 수 있으면 좋겠다. 44년생: 냄비처럼 끊다가 식어버리는 것은 멀리해라. 32년생: 서운한 마음을 오래 두면 마음의 병이 생긴다.

05년생: 정성을 다한 일이 오늘 성사된다. 93년생: 움직이는 만큼 마음도 즐겁다. 81년생: 한 단계 상승하고 싶다면 기초를 확실히 해라. 69년생: 능력이상의 것을 얻고 싶다면 내실을 다져라. 57년생: 행동을 결점과 덧붙여 말하는 것은 옳지 않다. 45년생: 귀가 여리면 주체성을 잃기 쉽다. 33년생: 당장은 어렵지만 운이 온다.

06년생: 중요한 일은 눈에 띄지 않게 노력하라. 94년생: 활동할수록 수입이 늘어나는 대길 운. 82년생: 행동의 주체가 내가 되는 것이 가장 우선이다. 70년생: 전반적인 기운은 강하지만 변화의 바람이 불지 모른다. 58년생: 무탈하지만 금전문제로 곤란해질 가능성이 있다. 46년생: 눈감고 가도 해하려는 사람이 없으니 무사태평. 34년생: 좋은 기회가 와도 실천력이 떨어지면 소용없다.

06년생: 작은 덕 챙기려다 큰 덕 잃는다. 95년생: 한꺼번에 막혔던 일이 해결되는 운. 83년생: 권리를 주장하기 전에 의무를 생각해보라. 71년생: 자기 것이 아니면 사양하는 것이 현명하다. 59년생: 협조하면서 더불어 생활하는 자세로 임하자. 47년생: 자신을 비웃는 것은 이유가 있기 때문이다. 35년생: 약간의 무리수가 우려되니 유연성 있게 대처하라.

백운철학원

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