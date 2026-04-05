[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 5일 (일요일) 67년생 몸도 마음도 지치기 쉬운 시기

96년생: 일상을 다 잊고 생활하는 것이 좋다. 84년생: 좋은 운이 도래하니 만사형통이다. 72년생: 성실한 태도로 일관하면 불리함을 극복한다. 60년생: 열심히 하는데도 수익은 적다. 48년생: 행동으로 인한 결과에 대해 책임을 져라. 36년생: 밝은 곳이나 사람이 많은 곳에 있어야 좋다.

97년생: 돈이 없는 경우 불안감이 밀려온다. 85년생: 꼬였던 일이 해결되겠구나. 73년생: 과제가 힘겨우면 불안감에 젖다가 포기할 수 있다. 61년생: 물이 너무 맑아도 고기가 자라지 못하는 법. 49년생: 원리원칙에서 벗어나는 행동은 자제해야 한다. 37년생: 나가서 큰소리치면 재운이 절로 생긴다.

98년생: 전문가가 되기 위해서는 노력이 필요. 86년생: 급한 일일수록 신중하게 결정하라. 74년생: 시간을 할애해서 분야에 대한 지식을 넓혀라. 62년생: 시행하는 시기와 목적이 확고해지면 미루지마라. 50년생: 당혹스러운 일에 휘말리나 원인은 탓할 수 없다. 38년생: 기다리는 사이에 다른 사람이 먼저 챙긴다.

99년생: 아름다운 꽃도 영원할 수는 없다. 87년생: 남동쪽으로 움직이면 길하다. 75년생: 신속하게 움직이면 바라는 것을 얻는다. 63년생: 금전문제로 심사가 어지러울 수 있다. 51년생: 슬럼프는 인식할 때 더욱 길어질 수 있다. 39년생: 함정을 파놓고 기다리고 있지 않은지 잘 살펴라.

00년생: 마음에 두고 있던 일이 있으면 오늘 실행하라. 88년생: 좋은 운이 다가오니 조급해 마라. 76년생: 개성과 능력을 고려한 뒤 직업을 택해라. 64년생: 헤어진 아픔을 치료하는 데에는 오랜 시일이 걸린다. 52년생: 재물에 대한 애착은 누구나 마찬가지. 40년생: 음양의 이치를 실생활에 적용하면 들여다보인다. 28년생: 부동산투자나 매매는 서둘지 마라.

01년생: 오늘은 남다른 아이디어와 재치가 나타난다. 89년생: 결과에 만족하고 감사하라. 77년생: 앞에서는 당당하지만 두려움이 존재한다. 65년생: 경험도 협력자가 없으면 빛을 발할 수 없다. 53년생: 자녀문제로 근심도 많지만 전반적으로 무난하다. 41년생: 끝나지 않은 일이 있다면 마무리지어라. 29년생: 분명한 것는 좋지만 시기가 아니다.

02년생: 현재 일은 상대방보다 우월한 조건에 있다. 90년생: 경거망동하면 일을 망치게 된다. 78년생: 별로 달라진 것이 없다면 반성이 필요하다. 66년생: 숨은 실력이 점진적으로 나타나는 운이다. 54년생: 중앙선에서 자기자리를 꼿꼿하게 잘 지켜라. 42년생: 열 사람이 한 명의 도둑을 잡기 힘들다. 30년생: 일 추진은 미루는 것이 현명하다.

03년생:오늘은 다가올 미래를 생각함이 좋다. 91년생: 신경 쓸 일이 많이 생긴다. 79년생: 정확하지 않으면 무턱대고 나서지 마라. 67년생: 몸도 마음도 지치기 쉬운 시기. 55년생: 불로소득에 마음을 빼앗기면 많은 걸 잃는다. 43년생: 오직 건강만 생각하는 것이 좋다. 31년생: 화합하지 못하여 어려움이 가중.

04년생: 우연이 지인간에 미묘한 신경전이 있다. 92년생: 이득이 보여도 신중하게 행동하라. 80년생: 여성은 두 갈래 길에서 갈등을 일으킬 수 있다. 68년생: 계획이 무리라고 판단되면 수정해야 상책이다. 56년생: 자영업자는 예상 밖의 소득이 생기는 날. 44년생: 문제해결을 위해서는 적극적으로 나서라. 32년생: 오후 1-5시에 약속시간이 좋다.

05년생: 상대를 배려해 주는 마음을 잊지 마라. 93년생: 자기 과신을 삼가하면 행운수. 81년생: 마음을 편안하게 먹고 조금만 양보하자. 69년생: 한쪽으로만 기우는 것은 바로 잡으면 그만. 57년생: 실력이 뛰어나도 인지도가 부족하면 걸림돌이 된다. 45년생: 명예를 얻고자 한다면 남의 말에 귀를 조아려라. 33년생: 말에 책임을 다하는 모습을 보여주자.

06년생: 협력하고 상생하려는 윈윈 작전이 필요하다. 94년생: 적당히 처리하면 부작용이 생긴다. 82년생: 좋은 계획은 겉모습보다 내용이 알찬 것. 70년생: 한번에 상대방을 사로잡는 것은 불가능하다. 58년생: 오늘은 취미를 가지고 싶은 운이다. 46년생: 변화에 민감하면 마이너스 요인. 34년생: 사람의 마음 자신도 예측하기 힘들다.

95년생: 행동에 사고수가 있으니 주의하라. 83년생: 주위 사람들의 의견에 귀기울이면 쉽게 풀린다. 71년생: 시작이 힘든 것은 약속이 느슨하기 때문. 59년생: 첫 마음 그대로 유지하면 결실을 거둔다. 47년생: 오늘 안 되면 내일하면 되니 서두를 것 없다. 35년생: 기대가 크면 실망도 크다.

백운철학원

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