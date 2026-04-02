종합특검, ‘김건희 디올백 수사 무마’ 중앙지검 등 압수수색

3대 특별검사팀(내란·김건희·채해병)에 이어 남으 의혹들을 수사하는 2차 종합특검팀(특검 권창영)이 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨의 명품가방 수수 사건 수사 무마 의혹과 관련해 대검찰청과 서울중앙지검 등을 대상으로 강제수사에 나섰다.

2차 종합특별검사팀의 김지미 특검보가 2일 경기 과천시 특검 사무실에서 브리핑을 하고 있다. 과천=뉴스1

종합특검팀은 2일 서울중앙지검과 대검 정보통신과 등을 압수수색하고 있다고 밝혔다. 이번 압수수색은 당시 수사 관계자들이 쓰던 PC 등을 확보해 수사 외압 등 정황이 있었는지 확인하려는 차원으로 보인다. 종합특검팀은 압수수색영장에 적힌 피의자를 밝힐 순 없다면서도 직권남용 권리행사방해 혐의를 적용했다고 설명했다.

김씨의 디올백 수수 사건은 김씨가 최재영 목사에게 청탁의 대가로 명품 가방을 받았다는 내용이 골자다. 당시 검찰은 전담수사팀을 꾸려 의혹을 확인했으나, 직무 관련성과 대가성이 없다는 이유로 최종 무혐의 처분했다.

그러나 이후 김씨가 당시 박성재 법무부 장관에게 자신의 수사 상황을 문의한 정황이 드러나면서 법무부를 통해 검찰 수사를 무마하려고 한 것 아니냔 의혹이 제기됐다.

김건희 특검팀(특검 민중기)도 지난해 해당 의혹에 대해 수사했으나, 결론을 내리지 못한 채 사건을 이첩했다. 사건을 넘겨받은 종합특검팀은 이날 강제수사를 시작으로 의혹 규명에 본격적으로 나선 것으로 해석된다.

종합특검팀은 전날에는 서울-양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련한 압수수색을 실시했다. 당시 대통령직인수위원회와 국토교통부 등이 김씨 일가의 땅이 있는 곳 인근으로 종점을 변경하려 했다는 의혹을 규명하고자 국가정보자원관리원과 국토부, 국토부 관계자들을 압수수색했다. 압수수색 대상엔 백원국 전 국토부 2차관이 포함된 것으로 전해졌다. 종합특검팀은 “당시 인수위에 파견됐던 차관에 대한 조사 필요성이나 확인해야 할 자료가 있다고 판단했다”고 부연했다.

아울러 종합특검팀은 당시 국토부 장관이었던 원희룡 전 장관 등에 대한 향후 수사 계획과 관련해선 “차근차근 단계를 밟고 있다”고 말을 아꼈다.

종합특검팀은 특검보 1명을 추가했다. 이재명 대통령은 전날 김치헌 변호사(변호사시험 1회)를 종합특검팀 특검보로 임명했다. 김 신임 특검보는 그간 특별수사관으로 대변인직을 수행했다. 특검법에 따르면 종합특검 특검보 정원은 5명이지만, 그동안 4명만 임명돼 활동해왔다.

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