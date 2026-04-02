인천관광공사, 5년 연속 ‘공정채용 우수기관’ 인재 발굴

인천관광공사가 직무역량 중심의 공정한 채용문화 정착을 위해 노력하고 있다. 공사는 한국경영인증원으로부터 ‘공정채용 우수기관 인증’을 5년 연속 획득한 바 있다. 공사는 2026년도 신규직원 공개채용을 위한 원서접수를 이달 13일까지 진행한다고 2일 밝혔다.

모집 분야는 정규직 △6급 정보통신 1명 △7급 건축 1명, MICE 1명, 일반행정 2명(장애인·보훈 각 1명 별도), 계약직의 경우 △6급 관광기업지원센터 1명, 섬발전지원센터 1명 △7급 선재도 관광안내소 운영사업 1명 등 모두 10명이다.

이번 채용은 국가직무능력표준(NCS)을 기반으로 한 블라인드 방식으로 실시한다. 연령·학력·전공에 제한 없이 실무 역량을 갖춘 인재를 선발할 계획이다. 원서접수는 6∼13일 공사 채용 홈페이지를 통해 온라인으로 이뤄진다.

정규직은 서류전형, 필기전형(경력직 제외), 인성검사, 면접시험 등을 거쳐 7월 1일 최종 임용될 예정이다. 서류전형과 면접시험을 거치는 계약직은 6월 1일 뽑는다. 기타 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하면 된다.

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