선문대 RISE사업단, ‘충남도와 충남 방문의 해’ 성공 위해 업무협약 체결

선문대학교 RISE사업단은 충청남도와 「2025~2026 충남 방문의 해」의 성공적 추진과 지역 관광 활성화를 위한 업무협약을 1일 체결했다.

1일 충남 아산 선문대에서 충청남도와 선문대가 「2025~2026 충남 방문의 해」성공 추진과 지역 관광 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 선문대 제공

이번 협약은 지역과 대학 간 유기적인 협력체계를 구축하여 충남 관광자원의 체계적인 홍보와 지속 가능한 관광 발전 기반을 마련하고자 추진됐다.

이날 협약식은 선문대 문성제 총장의 환영사를 시작으로 충청남도 문화체육관광국 조일교 국장의 인사말, 충남 방문의 해 홍보 및 관광 활성화 방안에 대한 간담회 순으로 진행됐다.

주요 내용은 △「2025~2026 충남 방문의 해」 공동 홍보 추진 △관광 홍보 콘텐츠 기획·제작 및 확산 △대학생 및 외국인 유학생 참여형 관광 홍보 프로그램 운영 △온·오프라인 홍보채널을 활용한 관광 마케팅 협력 △충남 관광 서포터즈 운영 등이다.

선문대학교는 재학생 및 외국인 유학생을 중심으로 관광 콘텐츠를 제작하고 글로벌 홍보를 강화하는 한편, 관광학과 학생들로 구성된 서포터즈를 운영하여 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 온라인 플랫폼을 활용한 홍보 활동을 추진할 계획이다.

권진백 선문대 RISE 사업단장은 “이번 협약을 통해 지역과 대학 간 협력 기반을 더욱 공고히 하고, 청년 및 외국인 유학생 참여를 확대함으로써 충남 관광의 경쟁력을 제고할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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