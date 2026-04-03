15년 전세 끝낸 유재석, ‘285억 현금’으로 ‘논현동 펜트하우스 벨트’ 완성

유재석이 15년 전세를 끝내고 집을 샀다.

이 한 문장이 가지는 파급력은 단순히 연예인의 이사 소식 그 이상이다.

대출 하나 없이 285억원의 현금을 논현동 일대에 투입한 그의 행보는 30년 넘게 쌓아온 거대 자본의 실체를 증명하는 사건이다. 2008년 결혼 후 줄곧 압구정동 현대아파트 전세를 고집하며 검소함의 대명사로 불렸던 그였기에, 최근 들려온 펜트하우스 매입 소식은 대중에게 생경한 반전을 선사했다.

15년 압구정 전세 생활을 마감하고 유재석이 새 보금자리로 선택한 논현동 하이엔드 주거지 브라이튼 N40 외관. 안테나 제공, 네이버부동산

실제로 등기부등본과 부동산 현장을 통해 확인한 그의 움직임은 철저히 계산된 자산 관리와 실용적 안착의 결과물이다. 유재석이 줄곧 무주택자였던 것은 아니다.

그는 2000년대 초반 이미 현대아파트 한 채를 자가로 보유했으나 결혼 후 실거주 편의를 위해 본인 소유의 집은 전세를 주고 정작 자신은 다른 동에 전세로 거주하는 방식을 택해왔다. 즉 집이 없어서 안 산 것이 아니라 자산 효율성을 위해 전세를 전략적으로 활용해온 셈이다.

그런 그가 최근 이 흐름을 깨고 하이엔드 아파트 브라이튼 N40 펜트하우스를 86억6570만원에 매입하며 오랜 전세 생활을 정리했다. 그간 유재석이 고수해온 전세 거주는 자산가들이 흔히 택하는 종부세 부담 완화와 현금 유동성 확보라는, 경제적 논리에 충실한 행보였다.

본인 역시 방송을 통해 부동산은 잘 모른다며 주식 위주의 자산 운용 방식을 밝혀왔다. 유재석의 자산 규모는 30여 년간 쌓아온 커리어 데이터로 증명된다.

안테나 3대 주주 등극으로 사업가적 자본력을 증명한 유재석. 안테나 제공

방송가에 따르면 그의 회당 출연료는 지상파와 종편을 불문하고 약 1500만원에서 2500만원 선에 형성되어 있으며, 다작 체제를 유지하는 그의 연간 고정 출연료 수익만 27억원 내외로 추산된다.

여기에 편당 6억원에서 7억원에 달하는 광고 모델료를 더하면 매년 발생하는 현금 흐름만 100억원대에 육박한다. 출연료라는 노동 소득을 넘어 안테나 지분 가치는 그를 본격적인 자본가의 반열에 올렸다.

유재석은 2023년 6월 카카오엔터테인먼트가 보유한 주식 20.7%를 약 30억원에 인수하며 3대 주주로 올라섰다. 1000억원을 상회할 것으로 추산되는 그의 개인 자산은 1인 출연자가 일궈낸 자본이 이미 중소기업 수준에 도달했음을 의미한다.

축적된 거대 자본은 그가 이제 검소함의 프레임에서 벗어나 주거와 업무 환경을 재정의할 충분한 근거가 됐다. 최근의 부동산 매입은 본인이 주주로 있는 소속사 사옥이 위치한 논현동에 집중되어 있다.

소속사 안테나 사옥을 중심으로 형성된 유재석의 논현동 직주근접 부동산 벨트 위치도. 네이버지도

매입 타임라인에 따르면 그는 2023년 12월 논현동 소재 토지와 인접한 빌라 건물을 연달아 매입했다. 총 198억원에 달하는 이 거래는 별개의 두 필지를 하나로 합치기 위한 전략적 매입으로 분석된다.

부동산 매입의 정점은 실거주를 위한 안착이다. 그는 2024년 5월 거주 목적으로 브라이튼 N40 펜트하우스 매입 등기를 마쳤다. 주목할 대목은 약 285억원에 달하는 모든 대금을 대출 없이 전액 현금으로 치렀다는 사실이다.

전액 현금으로 매입한 논현동 부지와 2026년 상반기 완공을 목표로 올라서고 있는 신축 건물 조감도. 유튜브 ‘빌딩예솔이야’ 캡처

금융기관의 근저당권 설정 내역이 전혀 보이지 않는다는 것은, 레버리지를 극대화하는 일반적인 자산가들과 대조되는 유재석만의 보수적이고 확실한 자산 관리 성향을 뒷받침한다.

현재 그는 매입한 토지에 지하 3층에서 지상 4층 규모의 신축 건물을 올리고 있으며 공사는 올해 상반기 완공을 목표로 진행 중이다. 부동산 업계와 단지 관계자에 따르면 그가 선택한 주거지는 일반적인 대단지 아파트와는 궤를 달리한다.

거장 장 미셸 빌모트가 설계에 참여한 이곳은 지하 4층 지상 10층의 저층 구조로 설계되어 프라이버시 보호에 특화되어 있다. 전용면적 199㎡ 규모의 펜트하우스는 넓은 단독 테라스를 갖췄으며 전담 컨시어지가 상주하며 일상의 편의를 밀착 관리한다.

전통적 부촌이지만 노후화된 압구정 현대아파트에서의 생활 불편과 외부인 노출을 고려하면, 이번 이동은 보안과 편의를 최우선으로 하는 하이엔드 주거지로의 실용적인 전환이다.

외부 노출을 완벽히 차단하는 하이엔드 주거 환경이 제공되는 펜트하우스 내부 전경. 브라이튼 N40 제공

새로운 터전으로의 안착은 업무 효율성과도 직결된다. 매입한 아파트는 소속 사옥과 도보권에 위치해 있다. 출퇴근 동선을 최소화하는 동시에 직접 신축 중인 건물과 주거지를 지근거리에 둠으로써 주거와 업무 그리고 투자를 하나의 벨트로 묶는 직주근접을 실현했다.

유재석의 285억원 부동산 행보는 시세 차익을 노린 투기보다 활동 반경 내에 가장 안정적인 생활 터전을 구축하는 데 중점을 둔 자산 관리의 일환으로 풀이된다.

누군가는 이 거액의 현금 결제를 성공의 과시로 읽을지 모르나 그에게 이는 15년 넘게 자신을 옥죄어온 검소함의 프레임에서 해방되는 과정에 가깝다.

남들에게는 당연한 내 집 마련이 그에게는 커리어를 걸어야 했던 무거운 결단이었다. 집의 형태는 전세에서 펜트하우스로 바뀌었지만, 자신의 터전을 일구는 방식만큼은 유재석 특유의 정공법을 그대로 따르고 있었다.

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