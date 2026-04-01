[경제 단신] LIG넥스원, ‘디펜스&에어로’ 사명 변경 외

LIG넥스원, ‘디펜스&에어로’ 사명 변경

LIG넥스원은 창립 50주년을 맞아 ‘LIG디펜스&에어로스페이스’(LIG Defense&Aerospace?사진)로 사명을 변경하고 항공·우주 분야를 아우르는 글로벌 종합방산기업으로 도약하겠다고 31일 밝혔다. LIG디펜스&에어로스페이스는 이날 경기 용인시 본사에서 열린 정기 주주총회에서 사명 변경 안건을 의결했다. 2007년 넥스원퓨처에서 LIG넥스원으로 사명을 변경한 지 약 20년 만이다. 새로운 사명에는 50년간 쌓아 온 방산 역량에 첨단 우주 기술력을 더해 미래 전장 환경을 선도하겠다는 의지를 담았다.

6·3 지방선거 차량 튜닝, 사전 승인 받아야



한국교통안전공단(TS)은 6?3 지방선거용 자동차에 대해 “TS 자동차검사소에서 일시 튜닝에 대해 승인을 반드시 받아야 한다”고 밝혔다. 공개 장소에서 연설할 때 쓰이는 자동차에는 연단과 발전기, 확성장치, 녹음, 녹화기 등 차량 설비가 설치된다. 해당 자동차 길이와 너비, 높이, 차량 총 중량 등 항목이 자동차 안전기준에 영향을 줄 수 있어 사전 승인 절차가 필요하다는 설명이다. 국토교통부는 자동차관리법을 개정해 선거용 차에 대한 일시적 튜닝 승인 기준을 마련해 시행해 왔다. 이는 선거와 같이 단기간에 필요한 튜닝 절차를 간소화한 것으로, 최대 80일까지 부여되며 사용 목적이 끝나면 원상복구를 해야 한다.

클로바노트 유료 고객 월평균 40% 증가



네이버클라우드의 기업 전용 인공지능(AI) 회의록 서비스 ‘네이버웍스 클로바노트’의 유료 고객 수가 2024년 10월 출시 이후 지난해까지 월평균 40% 이상 증가했다. 먼저 출시된 개인용 서비스에서 확보한 사용자 경험이 기업 고객 유입으로 이어지며 수익모델이 빠르게 안착하고 있다는 평가다. 실제 개인용 클로바노트 누적 가입자 수는 최근 660만명을 돌파하며 1년 전 대비 약 24% 증가했다.

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