‘45세에도 20대 피부’ 이요원 “세안 후 일회용 페이스 타월만 쓴다” [라이프+]

세안 방식에 따라 피부 자극·위생 차이
일회용 타월, 장점 있지만 소재는 주의
“수건을 안 쓴다.”
배우 이요원이 공개한 세안 습관이 눈길을 끈다. 45세에도 20대 때와 큰 차이 없는 피부를 유지하고 있는 만큼, 그가 밝힌 관리 방식에 설득력이 더해진다.
최근 방송된 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 이요원의 일상이 그려졌다. 그는 아들의 농구 경기를 마친 뒤 숙소에서 나이트 케어 루틴을 선보이며 세안 과정을 공개했다.
이요원은 클렌징 후 미온수로 얼굴을 헹군 뒤 “일회용 페이스 타월로 가볍게 눌러 물기를 제거한다”며 “수건은 쓰지 않는다”고 밝혔다.
여행 시에는 샘플 화장품을 활용하고, 제품을 손이 아닌 면봉으로 덜어 사용하는 습관도 함께 소개했다.
■ 수건으로 문지르는 습관, 피부 자극 원인 될 수 있어
세안 후 얼굴을 닦는 과정에서의 마찰은 피부에 부담이 된다. 수건으로 반복해 문지르면 미세한 자극이 쌓인다. 자극이 계속되면 피부 장벽이 약해지면서 수분 손실로 이어지고, 건조함과 민감도가 높아질 수 있다.
전문가들은 얼굴 물기를 제거할 때 문지르기보다 가볍게 눌러 흡수시키는 방식을 권장한다.
세안 온도도 중요하다. 미국피부과학회(AAD)는 뜨겁거나 차가운 물보다 미온수 사용을 권장한다. 뜨거운 물은 피부를 건조하게 만들고, 차가운 물은 세정 효과를 떨어뜨릴 수 있다.
체온과 비슷한 온도의 물을 사용하면 피부 보호막을 유지하면서 노폐물을 씻어내는 데 도움이 된다.
■ 수건 위생 상태, 피부 자극 변수
수건 사용 시에는 위생 관리가 뒤따라야 한다. 욕실은 습도가 높고 공기 순환이 제한돼 세균이 쉽게 증식한다.
특히 충분히 말리지 않은 수건을 반복해 사용할 경우 수분과 각질, 먼지 등이 남아 오염도가 높아진다. 이 상태에서 얼굴을 닦으면 피부에 자극이 갈 수 있다. 수건은 1~2일 간격으로 교체하는 것이 바람직하다.
■ 위생적인 일회용 타월, 소재는 따져봐야
이요원이 사용한 일회용 페이스 타월은 한 번 쓰고 버리는 방식이라 위생적으로 관리할 수 있다. 얼굴을 문지르지 않고 눌러 물기를 제거할 수 있어 피부 자극을 줄이는 데도 효과적이다.
다만 제품마다 소재가 달라 일부 부직포는 피부에 거칠게 느껴질 수 있다. 제조 과정에서 사용되는 접착 성분이나 화학 처리 과정에서 발생한 물질이 피부 자극을 유발할 수 있다.
제품을 고를 때는 피부 자극 테스트 여부와 인증 정보를 확인하는 것이 좋다. 무향·저자극 표시 여부를 살펴보고, 민감한 피부의 경우 사용 전 팔 안쪽 등에 소량을 먼저 테스트해 보는 것이 안전하다.
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