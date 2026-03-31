정부, '비축유 스와프' 전격 시행…원유 수급 차질 대응

중동 전쟁 장기화로 원유 수급 및 석유제품 생산 차질 우려가 커지자 정부가 비축유 스와프(SWAP·교환) 제도를 전격 시행한다.



중동 외 지역에서 원유 대체 물량을 확보한 정유사에 정부가 먼저 비축유를 꺼내 빌려준 뒤 대체 물량이 국내 들어오면 이를 비축유 탱크에 돌려받는 방식으로, 원료 공급에 숨통이 트일 전망이다.

한국석유공사 서산 비축기지 전경. 한국석유공사 제공

양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 31일 정부세종청사 '중동상황 대응본부' 일일 브리핑에서 이날부터 '정부 비축유 SWAP 제도'를 도입해 시행한다고 밝혔다.



비축유 SWAP 제도는 정부가 보유한 비축유를 민간 정유사가 대체 도입하기로 한 원유와 맞교환하는 개념이다.



호르무즈 해협 봉쇄로 국내 정유사의 의존도가 높은 중동산 원유 도입에 차질 우려가 제기되자 정부가 비축유를 긴급대여 방식으로 정유사에 우선 빌려준 뒤 돌려받아 석유제품 생산 차질 등 우려를 완화하겠다는 것이다.



정유사가 대체물량 선적 서류를 제출하면 산업부와 석유공사가 타당성 검토 후 비축유를 제공하고, 대체물량 선박이 국내에 도착하면 석유공사 비축유 기지에 원유를 상환하는 방식으로 운용한다.



중동 원유 수입 길이 막히면서 정유사들이 아프리카, 미주, 호주 등 각지에서 원유 대체 물량 확보에 나선 가운데 대체 물량의 국내 도입에 걸리는 시간이 14∼50일에 달하는 만큼, 일시적 도입 차질 문제를 완화하겠다는 취지다.



비축유 SWAP 운영은 4∼5월까지 2개월 동안 실시하고, 추후 산업부 장관 승인을 받아 1개월씩 연장할 수 있게 했다.



정산 가격은 비축기지 기본 대여료에 기업의 대체물량과 정부 비축유 간 가격 차액을 더해 받는다.



가격 차액은 비축유 월평균 현물 가격에서 대체물량 실제 구매가격을 뺀 값으로 책정한다. 월말 사후 정산한다.



양 실장은 "사전 수요 조사에서 국내 정유 4사 모두 비축유 SWAP 제도를 활용하겠다고 신청했고, 4∼5월 신청 가능 물량이 총 2천만배럴이 넘는 것으로 파악됐다"고 밝혔다.



그는 "국내 정유사 입장에서는 시설을 효율적으로 돌리기 위해서는 중동산 원유가 필요한데, 호르무즈 해협이 막혀 이를 도입하기 어려운 상황에서 중동산 원유 비축유를 가져다 쓰고 나중에 다른 원유로 갚는 방식이 합리적"이라며 "정부 비축유 중 중동산 비중이 가장 높고 2천만배럴 이상이어서 소화할 수 있다고 본다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지