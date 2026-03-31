혼혈입양인 “진화위, 강제입양 진상규명을”

과거 주한미군과 ‘기지촌’ 여성들 사이에서 태어난 이들이 강제 해외입양과 아동보호시설 내 성적 학대 사건에 대해 진실·화해를위한과거사정리위원회(진실화해위)에 진상규명을 신청했다.

TRACE 해외입양·아동권리 진상규명 연대가 30일 오후 서울 중구 진실화회를위한과거정시라위원회 앞에서 혼혈인 해외강제입양과 시설 학대에 대한 진실화해위원회진상규명 신청 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

‘TRACE 해외입양·아동권리 진상규명 연대’는 30일 오후 서울 중구 남산스퀘어 앞에서 기자회견을 열고 혼혈 해외입양인 5명이 강제 해외입양과 인천 부평의 가톨릭 아동보호시설 ‘성원선시오의 집’에서 벌어진 성폭행 사건 진상규명 신청서를 접수했다고 밝혔다.



이들은 “이승만정부는 단일민족 이데올로기 아래 미군과 기지촌 여성들 사이에서 태어난 혼혈아동을 한국 사회 구성원으로 포용하는 대신 집요하게 국가 밖으로 밀어냈다”며 “명백한 국가 주도 인종차별이자 친권·아동권리 침해”라고 주장했다.



혼혈아동이 머무르던 아동보호시설에서 성폭행 등 성적 학대가 있었다는 의혹도 제기됐다. 1970년대 중반부터 1982년까지 성원선시오의 집 원장으로 재임한 신부가 혼혈아동들에게 성폭행과 폭행을 일삼았다는 것이다.



미국으로 입양되기 전 이 시설에 2년 동안 머물렀다는 비영리단체 ‘325 캄라 코리아’ 미키 플리펜 대표는 “신부는 술에 취해 아이들을 한 명씩 불러 몸을 붙잡고 놓아주지 않았다”며 “당시 어떤 어른도 도와주지 않았고 해외입양만이 답이라고 했다”고 밝혔다. 단체는 “해외입양 1세대인 혼혈 입양인들과 기지촌 여성들은 이제 고령이라 생존자가 많지 않다”며 “대한민국 정부가 이들에게 공식 사과하고 화해를 청할 수 있는 건 지금이 마지막 기회”라고 덧붙였다.



3기 진실화해위 송상교 위원장은 이날 언론 인터뷰를 통해 이재명 대통령이 약속한 ‘국가폭력 시효 배제’에 환영 입장을 밝혔다.



앞서 이 대통령은 전날 4·3 평화공원 참배 및 희생자 유족 오찬 간담회에 이어 이날 타운홀 미팅에서도 ‘반인권적 국가범죄의 시효 등에 관한 특례법’을 조속히 재추진하겠다고 말했다.

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