옥주현 "안 먹는 다이어트는 고속 노화”…주당 0.45kg 감량이 핵심 [라이프+]

“살을 빼려다 오히려 몸이 상할 수 있다.”

뮤지컬 배우 옥주현. 뉴스1

그룹 핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 극단적인 다이어트를 경계했다. 단기간 체중 감량을 위해 식사량을 크게 줄이는 방식은 건강에 부담이 될 수 있어서다.

옥주현은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘눙주현’을 통해 다이어트 철학과 관리 루틴을 공개했다. 그는 “요새 ‘도대체 뭘 먹고 더 날씬해졌냐’는 질문을 많이 받는다”며 “직업 특성상 사계절 상관없이 관리를 해야 한다”고 말했다.

극단적인 다이어트에 대해서는 분명히 선을 그었다. 그는 “다이어트를 한다는 것은 무조건 안 먹는 것이 아니다. 극단적인 다이어트는 절대 하면 안 된다. 몸을 상하게 할 뿐 아니라 고속으로 노화될 수 있다”고 강조했다.

옥주현은 극단적인 다이어트가 고속 노화를 부를 수 있다고 경고했다. 유튜브 채널 ‘눙주현’ 캡처

옥주현은 대신 무리하지 않고 꾸준히 실천할 수 있는 방법으로 관리하고 있다고 밝혔다. 공복에 영양제를 섭취한 뒤 과일과 함께 유산균을 챙겨 먹고, 계단을 오를 때는 힙업을 의식하는 등 자세에도 신경 쓰고 있다고 했다.

그는 “장 건강이 좋아지는 느낌을 받았고, 실제로 옷 핏이 좋아졌고 허리 사이즈도 줄었다”고 말했다.

■ 극단적 식사 제한, 영양 불균형 부른다

보건 당국에 따르면 극단적인 식사 제한은 영양 불균형으로 이어질 수 있다. 특정 영양소를 과도하게 줄이거나 단일 식품에 의존할 경우 필수 영양소를 충분히 챙기기 어렵다.

탄수화물을 지나치게 줄이면 에너지가 부족해 일상 활동에 영향을 받을 수 있다. 단백질과 비타민, 무기질 섭취가 부족해지면 전반적인 컨디션이 떨어질 가능성도 있다. 영양 불균형이 지속되면 피로감이나 집중력 저하 같은 변화가 나타날 수 있어 주의가 필요하다.

건강한 감량을 위해서는 균형 잡힌 식단이 중요하다. 사진=게티이미지뱅크

질병관리청은 채소, 과일, 곡류, 단백질 식품, 유제품 등을 균형 있게 섭취하도록 안내한다. 다양한 식품을 통해 영양을 고르게 챙기는 것이 중요하다.

■ 감량은 속도보다 지속성

체중 감량은 단기간 성과보다 지속 가능성을 고려해야 한다. 급격히 체중을 줄이면 근육량이 함께 감소하고 기초대사량이 낮아져 요요 현상으로 이어지기 쉽다.

미국 질병 통제 예방센터(CDC)는 일반적으로 일주일에 약 0.45~0.9kg(1~2파운드) 수준의 감량을 적절한 범위로 보고 있다.

■ 운동도 무리 없는 수준에서 꾸준히

무리한 운동은 피로와 부상 위험을 높일 수 있다. 사진=게티이미지뱅크

운동은 체중 관리에 도움이 되지만 처음부터 강도를 높이면 피로가 쌓이거나 부상 위험이 커질 수 있다.

질병관리청은 성인의 경우 빠르게 걷기나 자전거 타기 같은 중등도 운동을 주당 150~300분, 달리기나 등산 같은 고강도 운동은 주당 75~150분 하는 것을 권고한다. 처음부터 무리하게 밀어붙이기보다 자신의 체력에 맞춰 시작해 서서히 강도를 높이는 편이 바람직하다.

■ 유산균보다 중요한 건 식습관

옥주현이 언급한 유산균은 장 건강을 돕는 보조 수단으로 볼 수 있다. 식품의약품안전처에 따르면 일부 프로바이오틱스는 유산균 증식과 유해균 억제, 배변 활동 개선 등 장 건강 관련 기능성을 인정받았다. 다만 이런 기능성은 제품에 포함된 성분과 함량 등에 따라 차이가 있다.

옥주현이 관리 루틴을 직접 소개하는 모습. 유튜브 채널 ‘눙주현’ 캡처

체중 관리는 특정 제품에 의존하기보다 건강한 식단과 생활 습관을 함께 관리하는 것이 중요하다.

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