김영록 “광주공항 일대 500만평…융복합 문화산업단지로 조성” [6·3의 선택]

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선에 나선 김영록 예비후보가 광주공항 인근 대규모 부지를 활용한 ‘융복합 문화산업단지’ 조성 구상을 제시하며 지역 발전 청사진을 내놨다.

김 후보는 29일 광주 조선대 서석홀에서 열린 정책배심원 심층토론회에서 “광주공항과 마륵동 탄약고 일대 500만평을 반도체·인공지능 연구단지와 관광·문화시설이 결합된 융복합 산업단지로 조성하겠다”고 밝혔다.

김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보가 29일 광주 조선대 서석홀에서 열린 ‘정책배심원 심층토론회’에서 광주권 발전 전략을 제시하고 있다. 김영록 예비후보 측 제공

그는 해당 부지를 활용해 K-POP 아레나와 대형 테마파크(제2 에버랜드), 컨벤션·호텔 등을 갖춘 복합단지를 조성하고 “부산 센텀시티를 능가하는 광주권 랜드마크로 육성하겠다”고 강조했다.

김 후보는 또 전남지사 재임 시절 성과를 언급하며 “한국에너지공대 설립, 재생에너지 기반 확대, AI 데이터센터 유치 등은 이재명 대통령과의 긴밀한 소통 속에서 이뤄낸 결과”라고 말했다. 이어 “전남에서 성과를 낸 사람이 광주에서도 성과를 낼 수 있다”며 ‘준비된 후보’ 이미지를 부각했다.

민생 대책으로는 취임 즉시 ‘비상경제상황실’을 가동해 중소기업과 취약계층 지원에 나서겠다고 밝혔고, 장기적으로는 반도체 기업 유치를 통해 산업구조 전환을 이루겠다는 구상도 제시했다.

특히 김 후보는 “광주가 ‘놀거리가 부족하다’는 지적을 해소하겠다”며 문화·관광 인프라 확충 필요성을 강조했다. K-POP 아레나와 대형 테마파크 조성 외에도 ‘5·18 세계 민주주의 전당’ 건립을 추진해 광주를 세계적인 문화도시로 키우겠다는 계획이다.

현안인 국립현대미술관 분원 유치와 관련해서는 “문화수도 위상에 비춰 광주가 적합하다”면서도, 여수에는 공공기관 이전과 관광·레저 산업 유치를 통해 균형 발전을 도모하겠다는 입장을 밝혔다.

복지 정책에 대해서는 “광주와 전남 간 격차를 상향 평준화해 모든 시민이 동등한 혜택을 받도록 하겠다”며 출생기본수당, 청년문화복지카드 등을 통합 기준으로 확대하겠다고 설명했다.

김 후보는 “약속하면 반드시 지키는 사람”이라며 “행정 경험과 소통 능력을 바탕으로 시민과 대통령이 모두 신뢰할 수 있는 통합시장을 만들겠다”고 말했다.

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