후티 반군, 이스라엘 폭격… 홍해 봉쇄 ‘위기’

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 중동 전쟁이 확전 기로에 서 있다. 예멘의 친이란 무장정파 후티 반군은 참전을 선언하고 이스라엘을 폭격했다. 미국은 휴전 협상을 시도하면서도 상륙 작전을 위한 병력을 추가 배치하며 지상군 투입 여부를 놓고 고심 중이다.



AFP통신 등에 따르면 야히야 사리 후티 대변인은 28일(현지시간) 성명을 통해 “이란, 레바논계 무장단체 헤즈볼라와 공모해 이스라엘의 민감한 군사 시설을 겨냥해 탄도 미사일을 발사했다”고 밝히며 참전을 공식화했다. 그는 “목표가 달성될 때까지, 저항전선에 대한 공격이 중단될 때까지 우리의 작전은 계속될 것”이라고 강조했다.

27일(현지시간) 후티 반군이 예멘 수도 사나에서 미국-이스라엘의 이란 전쟁 속 이란과 레바논에 대한 연대를 지지하며 집회에서 무기를 들고 있다. AFP연합뉴스

이스라엘군도 이날 예멘에서 이스라엘 영토를 향해 미사일이 발사된 것을 확인했으며 방공시스템을 가동해 이를 격추했다고 밝혔다. 예멘에서 이스라엘을 향해 군사행동이 이뤄진 것은 지난달 이란 공습이 시작된 이후 이번이 처음이다.



후티는 이란이 주도하는 ‘저항의 축’의 핵심 세력으로, 2014년부터 예멘 수도 사나를 장악하는 등 강력한 세력으로 성장했다. 후티의 참전으로 중동 전쟁 위기가 한층 악화하고 국제 유가에도 충격을 줄 것이란 우려가 나온다. 후티는 2023년 이스라엘이 가자지구를 공격하자, 팔레스타인 무장정파 하마스를 지지하며 홍해를 지나는 상선을 공격해 국제 물류에 큰 충격을 준 바 있다. 알자지라는 “그들(후티)은 이스라엘의 수출입을 마비시켜 경제적으로 대가를 치르게 하려 한다”고 설명했다.



전쟁 확전 기류에 미국은 지상군 투입을 고심하고 있다. 중동 작전을 수행하고 있는 미 중부사령부는 “전날 미 해군과 해병대 병력이 관할 구역에 도착했다”고 밝혔다. 약 3500명 규모로, 이란 지상군 투입이 ‘초읽기’에 들어간 것 아니냐는 분석이 제기된다.



워싱턴포스트(WP)는 당국자를 인용해 미 국방부가 이란에서 수 주간에 걸친 지상 작전을 준비하고 있다고 보도했다. WP는 전면적 침공보다는 특수작전부대와 정규 보병 부대가 혼합된 기습 공격으로 작전이 수행될 것이라고 설명했다. 이어 미 행정부에서는 이란의 주요 석유 수출 거점인 하르그섬 점령과 호르무즈해협 연안의 이란 무기를 찾아 파괴하는 작전이 논의됐다고 관계자들은 전했다.

美선 “No Kings” 반트럼프 시위 도널드 트럼프 미국 대통령에 반대하는 ‘노 킹스’(왕은 없다) 시위가 미국 전역에서 열린 28일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스스퀘어 거리를 시위대가 가득 메우고 있다. 주최 측 추산 기준 역대 최대 인원이 참여한 가운데, 시위대는 트럼프 행정부의 이민 단속과 이란 전쟁을 규탄했다. 뉴욕=AFP연합뉴스

다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 지상전 확전을 감행할지는 아직 결정하지 않은 것으로 전해졌다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 보도와 관련해 “대통령이 결정을 내렸다는 것을 의미하지는 않는다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 이란과의 대화를 우선하고, 협상이 결렬될 경우 지상작전 카드를 꺼내겠다는 심산으로 보인다. 앞서 트럼프 대통령은 협상 시한을 다음달 6일 오후 8시(미 동부시간 기준)로 열흘 연장했다. WP는 “최근 트럼프 행정부는 전쟁이 종식되고 있다고 선언하는가 하면, 전쟁을 확대하겠다고 위협하는 등 우유부단한 태도를 보여 왔다”며 “트럼프 대통령이 확전을 결정할 경우 위험한 새로운 국면으로 접어들 수 있다”고 전했다.

전쟁이 장기화 조짐을 보이자 트럼프 대통령에 반대하는 시위도 확산하고 있다. 이날 세 번째로 열린 ‘노 킹스’(No Kings·왕은 없다) 시위는 미국 50개주에서 800만명 이상이 운집했다고 주최 측은 밝혔다. 참가자들은 트럼프 대통령의 강경 이민 정책과 이란 전쟁을 거세게 비판하고, 권위주의 성향과 법을 무시하는 통치방식에 대한 성토를 쏟아냈다.

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