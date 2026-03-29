보유세 개편설에… 구윤철 “결정된 것 없어”

이재명 대통령이 연일 부동산 정책 효과에 대한 자신감을 드러내고 있다. 70%에 육박하는 견고한 지지율을 기반으로 부동산 정책에 대한 긍정 평가도 과반을 기록하면서 6월 지방선거를 앞두고도 민감한 부동산 세제 개편까지 속도를 낼 수 있다는 관측이 나온다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관. 연합

이 대통령은 지난 28일 엑스(X)에 올린 글에서 “청와대는 다주택 공직자에게 집을 팔아라 말아라 하지 않는다”며 “정부는 세제, 금융, 규제 권한 행사만으로도 충분히 집값 안정을 이룰 수 있기 때문”이라고 밝혔다. 이 대통령은 “공직자들에게 매도 압박을 가한다는 것은 주택 안정 정책의 효과가 없음을 자인하는 것이나 마찬가지”라며 “정치적 고려나 사적 이익 개입이 없다면 치밀하고 일관된 정책만으로도 집값은 분명히 안정시킬 수 있다”고 강조했다.



엑스를 통해 ‘부동산 메시지’를 내기 시작한 초기와 비교하면 이 대통령의 최근 메시지에서는 한층 높아진 자신감이 읽힌다. 초기에는 “망국적 부동산 투기는 무슨 수를 써서라도 잡는다”, “이번이 마지막 탈출 기회”처럼 경고성 발언이 주를 이뤘다. 반면 최근에는 “팔기 싫다면 그냥 두시라”(지난 1일)와 같이 ‘채찍질’의 수위가 다소 낮아진 모습이다.



다만 정부는 공식적으로 부동산 보유세 인상 가능성에 대해 “아직 결정된 것은 없다”는 신중한 태도를 고수하고 있다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 KBS 일요진단 라이브에 출연해 “현재는 다양한 의견을 듣고 있는 단계”라며 “7월 세제 개편과 관련해서도 아직 결정된 것은 없다. 지금은 관찰하고 있는 단계”라고 설명했다.

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