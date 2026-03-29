“아껴야 산다”… 에너지 다이어트 나선 기업들 [美·이란 전쟁]

중동 사태 여파로 국제유가가 상승하고 에너지 불안이 커지면서 산업계 전반에 전력 절감 움직임이 확산하고 있다. 정부의 에너지 절약 정책에 동참하는 한편 비용 절감을 위한 전방위 대응에 나서는 모습이다.



29일 현대차그룹은 현대차·기아 본사를 중심으로 시행하던 차량 5부제를 전 그룹사로 확대하고, 임직원 출퇴근 셔틀버스 운영을 늘려 직원들의 자가 차량 이용을 최소화한다고 밝혔다. 앞서 삼성·SK·LG·롯데·한화·GS·CJ 등 주요 그룹과 경제단체 등에서도 정부의 에너지 절약 대책에 동참하며 5·10부제 도입 등의 방안을 잇달아 내놨다.

현대차그룹은 국가적인 에너지 위기 극복을 위해 전 계열사 차원의 에너지 절약 대책을 강화한다고 29일 밝혔다. 사진은 차량 5부제를 시행하는 현대차·기아 양재 사옥 정문 모습. 현대자동차·기아 제공

현대차그룹은 전기 사용량 감축을 위해 전 사업장에서 평일, 휴무일, 중식시간, 야간 등 유형을 구분해 컴퓨터·냉난방·조명 등을 제어한다. 복도, 주차장, 로비 등의 폐쇄회로(CC)TV에는 인공지능(AI)을 접목해 일정 시간 사람의 움직임이 없으면 자동 소등하는 시스템도 도입된다. 회의실에도 별도 센서를 달아 이용자가 없으면 전력을 자동 차단한다. 국내 출장은 최대한 화상회의로 대체하고, 부득이하게 업무용 차량을 이용할 경우 친환경차를 우선 배정할 예정이다.



생산 현장에서는 공회전을 최소화하고, 전기 누설과 누유 점검을 확대해 에너지 손실을 줄인다. 자재와 설비 운송 차량의 동선도 재점검해 연료 사용량을 절감한다. 해운 계열사 현대글로비스는 항로 최적화, 저속 운항, 대기 중 엔진 미사용 등을 통해 연료 소모량을 감축한다.



또 노후화된 냉난방·조명을 고효율 에너지 설비로 교체하고 구동방식도 에너지 절감형으로 개선하기로 했다. 전국의 생산거점, 주차장, 하이테크센터 등을 활용해 태양광 발전 설비를 추가로 설치하고 에너지저장장치(ESS) 확대로 전력 효율을 강화한다. 재생에너지 전력구매계약(PPA)을 늘리고, 통근버스도 순차적으로 수소전기버스로 교체한다.

26일 서울 강남구 테헤란로 일대에서기후에너지환경부와 한국에너지공단 관계자들이 '승용차 5부제' 동참 관련 캠페인을 하고 있다. 연합

정보통신(IT) 업계도 운영 전반에서 에너지 사용을 줄이고 효율화에 집중하고 있다. SK텔레콤은 그룹 차원의 차량 5부제는 물론 시설 전력 절감 조치와 함께 AI 데이터센터와 네트워크망의 전력 효율화를 병행할 예정이다. KT는 통신 서비스 전반의 전력 사용을 낮추기 위해 통신실 냉방 온도 최적화 솔루션 등 개발·적용 중이다. LG유플러스도 네트워크 영역에서 저전력·고효율 장비 도입을 확대하고 대전 연구개발(R&D) 센터에 1000kW급 자가 태양광 발전 설비를 구축해 재생에너지 활용 비중을 늘리고 있다.



제약업계도 원료 수급 불안과 물류비 상승 가능성에 대비해 재고를 확대하고 공급처를 다변화(멀티 벤더)하는 전략을 추진하고 있다. 유한양행은 의약품 포장 자재를 2~3개월치 확보했으며, 동아제약과 한국유나이티드제약도 선발주 등을 통해 원료 확보에 나섰다.

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