日 자위대 670명 규모 ‘우주작전단’ 출범

일본 정부가 우주 공간과 태평양 지역에서의 방위력 강화에 나섰다.



교도통신에 따르면 방위성은 항공자위대 ‘우주작전단’ 출범 기념식을 도쿄도 후추시 소재 기지에서 지난 28일 개최했다. 와카바야시 요헤이 방위성 정무관은 “우주 공간의 안정적 이용이 어려워지면 안보와 사회 전체가 심각한 영향을 받는다”며 우주작전단 출범 취지를 설명했다.

고이즈미 신지로 방위상. AFP연합뉴스

우주작전단의 부대는 670명 규모다. 자위대는 우주 영역 방위를 담당하는 부대를 2020년부터 운용했으나 창설 초기의 부대 규모는 20명에 불과해 지속적으로 규모를 늘려 왔다.



우주작전단의 주 임무는 우주 쓰레기와 수상한 위성 등을 감시하고 관련 정보를 수집·분석하는 것이다. 부대는 후추시와 혼슈 서부 야마구치현에 있다.



방위성은 내년 3월 이전에 우주작전단을 ‘우주작전집단’으로 격상하고 인원도 약 880명으로 더 늘릴 방침이다. 또 항공자위대 명칭을 ‘항공우주자위대’로 바꾸는 등 우주 영역 감시 능력을 지속해서 강화할 계획이다.



한편, 고이즈미 신지로 방위상은 이날 태평양전쟁 격전지였던 섬 이오토(이오지마)에서 열린 미·일 합동 위령식에 참석한 뒤 취재진에 ‘태평양 방위 구상실’을 다음달 신설한다고 밝혔다.



고이즈미 방위상은 현재 일본의 태평양 방위 체제에 공백 지대가 있다고 지적하며 해상 교통로 방위를 강화할 것이라고 말했다. 이는 최근 태평양에서 군사활동을 강화하는 중국을 염두에 둔 조치로 풀이된다.



일본 정부는 이오토의 활주로와 항만을 정비해 이 섬에 전투기를 상시 배치하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.

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