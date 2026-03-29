'K-곰탕 명인' 옥동식… "삶의 역경도 우려낸 곰탕 같아"

돼지곰탕 하나로 전 세계 미식가들의 입맛을 사로잡은 '옥동식'의 이야기가 펼쳐졌다. 쿠팡플레이 제공

돼지곰탕 하나로 전 세계 미식가들의 입맛을 사로잡은 ‘옥동식’의 이야기가 펼쳐졌다.

‘강호동네서점’에 출연한 옥동식은 담백한 말맛과 반전 유머 감각으로 요리 인생의 역전 서사를 풀어내며 시선을 사로잡았다.

옥동식은 최근 BTS 뉴욕 컴백의 뒤풀이 장소로 화제가 된 ‘옥동식’의 대표 메뉴 ‘돼지곰탕’의 탄생 비화부터 터닝포인트가 된 ‘흑백요리사’ 도전 비하인드까지 쏟아내며 시청자들의 뜨거운 반응을 끌어냈다.

'옥동식'에 담긴 철학을 이야기하는 쉐프 옥동식. 쿠팡플레이 제공

그는 ‘옥동식’이라는 사람과 미쉐린에 8년 연속 선정된 가게 ‘옥동식’에 담긴 의미와 철학을 깊이 있게 풀어냈다. 의사와 파일럿을 꿈꾸던 수재였던 그가 IMF 외환위기라는 거대한 풍랑 속에서 조리학과에 입학하며 요리의 길에 들어서게 된 극적인 과정을 솔직하게 털어놓아 이목을 집중시켰다.

이후 우여곡절 끝에 부티크 호텔의 총괄 셰프로 자리 잡기까지의 치열했던 과정은 물론, 모두가 반대하던 ‘돼지곰탕’으로 과감히 독립한 에피소드를 풀어내며 흥미를 자극했다. 이는 다시 어린 시절 할머니의 미역국에 대한 기억으로 연결되었고, 그의 철학이 깃든 특별한 레시피까지 공개돼 시청자들에게 뭉클한 감동을 선사했다.

자신의 '인생 책'을 소개하고 호크라테스에게 '책 추천'을 받은 옥동식. 쿠팡플레이 제공

이에 ‘호크라테스’는 “옥동식은 삶의 역경도 맛있는 재료로 우려낸 곰탕 같은 사람”이라며 쉴 새 없이 달려온 그에게 따뜻한 위로를 건넸다. 이처럼 옥동식은 자신의 ‘돼지곰탕’처럼 맑고 깊게 스며드는 인생 이야기로 담백한 웃음과 진정성을 전하며 시청자들에게 진한 여운을 남겼다.

한편, '강호동네서점'은 시청자들을 위해 ‘옥동식’ 돼지곰탕을 직접 경험할 수 있는 특별한 이벤트를 진행 중이다. 4월 3일까지 쿠팡플레이 공식 인스타그램에 4화 시청 리뷰를 남기면, 추첨을 통해 ‘옥동식’ 서교점 식사권을 증정한다.

뉴욕을 넘어 전 세계를 사로잡은 ‘옥동식’의 대표 메뉴를 맛볼 수 있는 기회에 시청자들의 열띤 반응이 이어지고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지