주담대 고정금리 7% 찍어… 자영업자는 대출 부담 증가에 ‘휘청’

올해 들어 시장금리가 빠르게 오르면서 5대 시중은행의 주택담보대출 고정 금리가 3년5개월만에 7%를 넘어섰다. 최근 채권금리가 상승 추세인데다 한국은행의 기준금리 인상 가능성마저 거론돼 당분간 금리 상승 압박이 줄어들기 힘들 전망이다.

29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행의 27일 기준 주택담보대출 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.410∼7.010%로 집계됐다. 5대 은행 고정금리가 7%를 웃돈 것은 2022년 10월 이후 3년5개월 만에 처음이다.

지난 15일 서울 시내 한 은행에 주택담보대출 관련 현수막이 붙어있다. 연합뉴스

지난해 12월 말(연 3.930∼6.230%)과 비교하면, 올해 들어서만 주담대 고정금리의 상단과 하단이 각 0.780%포인트, 0.480%포인트 높아졌다. 고정금리의 주요 지표인 은행채 5년물 금리가 같은 기간 3.499%에서 4.119%로 0.670%포인트 치솟은 영향이다. 미국의 이란 공격이 시작된 2월 말과 비교하면 불과 한 달 사이 은행채 5년물 금리는 0.547%포인트 뛰었다.

주담대 변동금리(신규 코픽스 기준·연 3.610∼6.010%)의 상단도 같은 기간 0.140%포인트 상승했다. 신용대출 금리 역시 연 3.850∼5.530%(1등급·1년 만기 기준)로, 지난해 말보다 상단이 0.170%포인트 높아졌다.

금융권에서는 당분간 금리 상승 흐름이 꺾이기 힘들 것으로 본다. 최근 중동 사태로 채권금리가 크게 상승한 데다 글로벌 인플레이션 우려마저 커졌다. 미국 연방준비제도(연준·Fed)에 대한 금리 인하 기대가 약해진데다 한국은행이 연내 금리인상에 나설 수 있다는 관측도 제기된다.

최지욱 한국투자증권 이코노미스트는 최근 보고서에서 “한은이 올해 10월 기준금리를 인상할 것”이라며 “신현송 신임 총재 임명 후에도 높은 수준의 원자재 가격이 지속되면서 근원물가와 기대인플레이션을 끌어올리는 흐름이 뚜렷하다면 한은이 기준금리 인상으로 대응할 것”이라고 전망했다.

시장금리가 상승하면 영세 자영업자의 부담은 더 커질 전망이다. 29일 한국은행이 국민의힘 박성훈 의원에게 제출한 자료에 따르면, 대출 금리가 0.25%포인트 오를 경우 자영업자 이자 부담은 1조8000억원 늘어난다. 자영업자 1인당 연간 이자 부담은 평균 약 55만원 증가하는 것으로 추산됐다.

대출 금리가 0.50%포인트 오르면 이자 부담은 3조5000억원(1인당 110만원) 증가, 0.75%포인트 오르면 5조3000억원(1인당 165만원) 늘 것으로 예상됐다. 한은은 지난해 말 자영업자 대출 잔액에 변동금리 대출 비중(약 64.5%)을 적용해 이같은 결과를 얻었다.

한은에 따르면 지난해 말 자영업자 대출 잔액은 1092조9000억원으로, 1년 전(1083조8000억원)보다 0.8% 증가해 역대 최대를 기록했다.

취약 자영업자는 금리 인상에 더 큰 타격을 입을 것으로 예상됐다. 대출 금리가 0.25%포인트 오를 경우 자영업 다중채무자 이자 부담은 1조1000억원 증가할 것으로 분석됐다. 1인당 연간 이자부담 기준으로는 64만원이 더해진다.

금리가 0.50%포인트 오르면 이자 부담이 2조1000억원(1인당 128만원) 늘고, 0.75%포인트 오르면 3조2000억원(1인당 192만원) 증가하는 것으로 추산됐다. 다중채무자는 가계대출을 받은 금융기관 수와 개인사업자대출을 받은 상품 수의합이 3개 이상인 차주다. 자영업 다중채무자 대출은 지난해 말 647조7000억원으로, 전체 자영업자 대출의 59.3%를 차지한 것으로 집계됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지