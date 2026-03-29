손담비, 이규혁 붕어빵 딸 공개…"엄마 전혀 안 닮았다" 허영만 당혹

가수 겸 배우 손담비가 '엄마'로 돌아와 소탈한 일상과 행복한 육아 스토리를 전한다.

29일 오후 7시 50분 방송되는 TV 조선 '식객 허영만의 백반기행' 서울 편에서는 팔색조 매력을 가진 손담비와 함께 서울의 숨은 맛을 찾아 떠난다. 이날 손담비는 고향인 강동구의 정겨운 골목부터 89년 세월을 지켜온 을지로 노포까지 누비며 서울 밥상의 진수를 만끽한다.

손담비

어느덧 결혼 4년 차를 맞이한 손담비는 최근 11개월 된 딸 해이를 키우며 초보 엄마로서의 삶을 살고 있다. 특히 시험관 시술이라는 간절한 기다림 끝에 얻은 해이의 모습이 공개돼 눈길을 끌 예정이다. 해이의 사진을 본 식객 허영만은 "아기가 엄마를 전혀 안 닮았다"며 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다. 엄마 손담비의 모습 대신 아빠 이규혁을 쏙 빼닮은 붕어빵 외모가 단번에 시선을 사로잡았기 때문이다.

손담비는 "아기를 낳고 뻔뻔한 아줌마가 됐다"며 털털한 입담을 과시해 현장을 폭소케 했다. 또한 "육아를 위해서는 체력이 필수"라며 케틀벨 운동으로 다져진 '강철 엄마'의 면모를 보이는 등 인간미 넘치는 육아 일기를 대방출한다.

이날 방송에서는 남편 이규혁과의 영화 같은 러브스토리도 공개된다. 13년 전 짧은 만남 후 헤어졌던 두 사람은 10년 만에 재회해 5개월 만에 초고속으로 결혼에 골인했다. 손담비는 당시를 회상하며 "눈 떠보니 결혼해 있었다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 식객 허영만 역시 전설적인 스케이트 선수였던 이규혁의 체력을 언급하며 "남편 다리가 황소 뒷다리다"라고 감탄해 훈훈한 분위기를 이어갔다.

인생 제2막을 열고 '행복한 엄마'로 거듭난 손담비의 서울 맛 나들이는 이날 오후 7시 50분 TV 조선 '식객 허영만의 백반기행'에서 확인할 수 있다.

<뉴스1>

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